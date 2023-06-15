Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi!
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolarlık marka değeriyle geçmiş 4 yılda olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markaları" listesinde zirvedeki yerini korudu.
Dünyanın önde gelen uluslararası marka değerleme ve strateji kuruluşlarından Brand Finance, Türkiye’nin en değerli markalarını açıkladı. Brand Finance tarafından yayımlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100” isimli rapora göre ülkemizin en değerli markası bu yıl da değişmedi ve Türk Hava Yolları (THY) 5. kez üst üste Türkiye’nin en değerli markası oldu.
2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da ülkemizin en değerli markası olan THY, 2023’te bir kez daha Türkiye’nin en değerli markaları listesinin zirvesinde yer alarak bu önemli başarıyı üst üste 5. kez tekrarlamış oldu.
Uzun süredir Türkiye’nin en değerli markası unvanı elinde bulunduran THY, marka değerini geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 26 oranında artırdı.
Brand Finance tarafından yayımlanan listeye göre THY’nin 2023 yılındaki marka değeri, 2 milyar dolar.