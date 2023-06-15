Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi!

Dünyanın önde gelen uluslararası marka değerleme ve strateji kuruluşlarından Brand Finance, Türkiye’nin en değerli markalarını açıkladı. Brand Finance tarafından yayımlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100” isimli rapora göre ülkemizin en değerli markası bu yıl da değişmedi ve Türk Hava Yolları (THY) 5. kez üst üste Türkiye’nin en değerli markası oldu.