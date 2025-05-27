Türkiye’nin En Büyük 10 Sanayi Devi Açıklandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız

2022’de 44. sırada bulunan Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret AŞ, bu yıl 89,9 milyar TL ile 9. sıraya tırmandı. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ ise geçen yıla göre 5 basamak gerileyerek 79,5 milyar TL ile 10. sıraya yerleşti.

CİNER GRUBU’NUN İKİ ŞİRKETİ DE İLK 100’DE

İSO tarafından hazırlanan listede Ciner Grubu’na ait iki şirket de ilk 100 içinde kendine yer buldu. 48. sırada yer alan Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ, 744 milyon 896 bin dolarlık net ve tamamen katma değerli ihracat gerçekleştirdi. Eti Soda ise 90. sırada yer alarak 400 milyon 433 bin dolarlık ihracatla dikkat çekti.