Türkiye’nin En Büyük 10 Sanayi Devi Açıklandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
İstanbul Sanayi Odası (İSO), “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre, 2023 yılında Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketinin üretimden satışları 8 trilyon 688 milyar 476 milyon 886 bin 815 TL’ye ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
2023 yılı verilerine göre Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 484,2 milyar TL’lik üretimden satışla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu. Bir önceki yıl 3. sırada yer alan Ford Otomotiv 238 milyar TL’lik üretimden satışla 2. sıraya yükselirken, geçen yılın ikincisi Star Rafineri bu yıl 226,8 milyar TL ile 3. sırada yer aldı.
ALTIN RAFİNERİSİ VE OTOMOTİV DEVLERİ LİSTEDE YÜKSELDİ
İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), 142,5 milyar TL’lik üretimden satışla 4. sıraya yerleşti. 2022'de 7. sırada bulunan Toyota Otomotiv, 127,4 milyar TL ile 5. sıraya yükselirken, Oyak-Renault da 107,2 milyar TL ile 6. sırada yer aldı.
ARÇELİK VE MERCEDES-BENZ TÜRK DE İLK 10'DA
Arçelik, 99,9 milyar TL’lik üretimden satışla 7. olurken, Mercedes-Benz Türk AŞ, önceki yılki 15. sıradan 8. sıraya yükselerek 94,2 milyar TL’lik üretimden satış gerçekleştirdi.
2022’de 44. sırada bulunan Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret AŞ, bu yıl 89,9 milyar TL ile 9. sıraya tırmandı. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ ise geçen yıla göre 5 basamak gerileyerek 79,5 milyar TL ile 10. sıraya yerleşti.
CİNER GRUBU’NUN İKİ ŞİRKETİ DE İLK 100’DE
İSO tarafından hazırlanan listede Ciner Grubu’na ait iki şirket de ilk 100 içinde kendine yer buldu. 48. sırada yer alan Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ, 744 milyon 896 bin dolarlık net ve tamamen katma değerli ihracat gerçekleştirdi. Eti Soda ise 90. sırada yer alarak 400 milyon 433 bin dolarlık ihracatla dikkat çekti.
SATIŞ ARTIŞI YÜZDE 42’DE KALDI
Araştırmaya göre, 2023 yılında üretimden satışlar bir önceki yıla göre yüzde 42,1 artışla 4 trilyon 485 milyar TL'den 6 trilyon 375 milyar TL’ye çıktı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, artış oranındaki düşüşe dikkat çekerek, bu gerilemenin temel nedenlerinin küresel talepteki zayıflama, 6 Şubat depremleri ve seçim sonrası değişen ekonomi politikaları olduğunu ifade etti.
EN BÜYÜK PAY ANA METAL VE MAKİNE İMALATINA AİT
Sanayi devlerinin sektörel dağılımına bakıldığında, 2023 yılında üretimden satışlarda en yüksek pay yüzde 22,5 ile “ana metaller ve makine imalatı sanayi” sektörüne ait oldu. Bu oran, bir önceki yıla göre 0,9 puanlık bir düşüşü işaret ediyor.
İkinci sırayı yüzde 19,7 ile “kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri” sektörü aldı. Bu sektörün payı geçen yıla kıyasla 3,6 puanlık azalma gösterdi. Üçüncü sırada yer alan “kara ve deniz taşıtları ile yan sanayi” sektörü ise payını 3,7 puan artırarak yüzde 17,7’ye yükseltti.
İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi...
10. Hyundai Motor Türkiye
9. Ereğli Demir Çelik
8- İskenderun Demir ve Çelik
7- Arçelik
6- Oyak-Renault
5- İstanbul Altın Rafinerisi
4- Toyota Otomotiv
3- Star Rafineri
2- Ford Otomotiv
1- Tüpraş