Türkiye’nin Dev Şirketinde Taht Değişimi! Köklü Şirketin Hisseleri Satıldı, Tüm Dengeler Değişti

315 MİLYON DOLARLIK DEV ALIM GERÇEKLEŞTİ

ARY Holding, 28 Mart’ta borsadan 18.8 milyon adet Tekfen hissesi daha satın aldı. Bu işlem karşılığında 2.82 milyar TL (yaklaşık 315 milyon dolar) ödeyen şirket, Tekfen’deki doğrudan payını %18.41’e çıkardı. Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding üzerinden sahip olduğu hisselerle birlikte toplam payı %27.29’a ulaştı.