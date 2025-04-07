Türkiye’nin Dev Şirketinde Taht Değişimi! Köklü Şirketin Hisseleri Satıldı, Tüm Dengeler Değişti
Tekfen Holding’de tüm dengeler değişti. ARY Holding, 2.82 milyar TL’lik dev hisse alımıyla şirketin en büyük ortağı oldu. Köklü şirketin hisse satışının ardından kurucu aileler sahneden çekildi.
Kaynak: Oksijen
Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Tekfen Holding’de ortaklık yapısıyla birlikte dengeler değişti. Son aylarda üst üste gelen satışlarla hisseler el değiştirirken, ARY Holding’in yaptığı son büyük alımla birlikte şirketin en büyük ortağı resmen değişti.
KURUCU AİLELER TAMAMEN ÇEKİLDİ
Mart ayında, Tekfen Holding’in 3 kurucu ailesinden ikisi olan Gökyiğit ve Akçağlılar aileleri, şirketteki tüm hisselerini devretmişti. ARY Holding, bu süreçte Gökyiğit ailesine ait Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding’i bünyesine katarak, Tekfen’deki etkisini artırmıştı. O holdingin içindeki %8.88’lik Tekfen hissesi, ARY Holding’in hisse gücünü ciddi oranda artırdı.
315 MİLYON DOLARLIK DEV ALIM GERÇEKLEŞTİ
ARY Holding, 28 Mart’ta borsadan 18.8 milyon adet Tekfen hissesi daha satın aldı. Bu işlem karşılığında 2.82 milyar TL (yaklaşık 315 milyon dolar) ödeyen şirket, Tekfen’deki doğrudan payını %18.41’e çıkardı. Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding üzerinden sahip olduğu hisselerle birlikte toplam payı %27.29’a ulaştı.
ARTIK EN BÜYÜK HİSSEDAR DEĞİL
Son alımla birlikte, Tekfen Holding’in kurucularından Feyyaz Berker’in ailesi, artık şirketin en büyük hissedarı değil. Berker ailesinin %25.23 olan payı, ARY Holding’in gerisinde kaldı. Böylece Tekfen’in kontrolü, kurucu ailelerden bağımsız bir yatırım grubuna geçmiş oldu.