Türkiye'nin Bir Devi Daha Satıldı! Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı
Türk motor devi satıldı. Yeni sahipleri ise herkesin ağzını açık bıraktı. Peki satılan motor firmasının yeni sahipleri kim oldu?
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'deki ünlü motor firması dünyaca ünlü şirket tarafından satın alındı. Elektrikli motor şirketi Weg, Türkiye’nin önemli holdingleri arasında bulunan Saya Holding'in iştiraki Volt Electric Motors'u satın aldı.
WEG, VOLT ECELTRIC MOTORS'U SATIN ALDI
Brezilya’nın elektrikli motor şirketi Weg, Saya Holding'e bağlı Volt Electric Motors'u satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.
88 MİLYON DOLAR ÖDEYECEKLER
Weg şirketinin satın alma bedeli 88 milyon dolar ödeyeceği öğrenilirken, ödemenin satın alma işleminin tamamlanmasının ardından gerçekleşeceği belirtildi. Weg şirketi satın almanın arıdan Volt’un 690 kişilik ekibi ve şirketin tam kontrolünü devralacak. Weg tarafından yapılan açıklamada, "Bu satın alma, Weg'in endüstriyel ve ticari motorlar alanındaki büyüme stratejisine katkı sağlayacak. Ayrıca, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika gibi stratejik pazarlarda şirketin varlığını ve ürün yelpazesini genişletme fırsatı sunacak” denildi.