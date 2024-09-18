Türkiye'nin Bir Devi Daha Satıldı! Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı

88 MİLYON DOLAR ÖDEYECEKLER

Weg şirketinin satın alma bedeli 88 milyon dolar ödeyeceği öğrenilirken, ödemenin satın alma işleminin tamamlanmasının ardından gerçekleşeceği belirtildi. Weg şirketi satın almanın arıdan Volt’un 690 kişilik ekibi ve şirketin tam kontrolünü devralacak. Weg tarafından yapılan açıklamada, "Bu satın alma, Weg'in endüstriyel ve ticari motorlar alanındaki büyüme stratejisine katkı sağlayacak. Ayrıca, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika gibi stratejik pazarlarda şirketin varlığını ve ürün yelpazesini genişletme fırsatı sunacak” denildi.