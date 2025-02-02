Türkiye'nin Avrupa Asgari Ücret Sıralaması Şaşırttı! Avrupa Ülkelerinde Asgari Ücretler Ortaya Çıktı!
Avrupa'daki asgari ücret seviyeleri belli oldu. Eurostat'ın 2025 yılına ilişkin verilerine göre, Türkiye 27 Avrupa ülkesi arasında 20. sırada yer aldı. Türkiye’de net asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükselirken, güncel döviz kuru dikkate alındığında bu miktar 598 euro seviyesine denk geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'da asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg oldu. 614 bin nüfuslu bu küçük Avrupa ülkesi, brüt 2 bin 638 euro ile zirvede yer aldı. Lüksemburg'u 2 bin 288 euro ile İrlanda ve 2 bin 193 euro ile Hollanda takip etti.
ALMANYA EN YÜKSEK 4. ÜLKE
Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Almanya, 2025 yılı için asgari ücrete yüzde 4,9 oranında zam yaparak bu rakamı 2 bin 161 euroya çıkardı. Almanya, Avrupa genelinde en yüksek asgari ücrete sahip 4. ülke oldu.
AVRUPA’DA EN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET UKRAYNA’DA
Avrupa'da en düşük asgari ücret ise savaşın devam ettiği Ukrayna’da kaydedildi. 2025 yılı itibarıyla Ukrayna’da brüt asgari ücret 182 euro olarak açıklandı. Asgari ücretin en düşük olduğu diğer ülke ise Moldova oldu. Moldova’da asgari ücretin brüt 285 euro olduğu belirtildi.
TÜRKİYE SIRALAMASI
Türkiye’de ise yılbaşında yapılan zam sonrası brüt asgari ücret 26 bin 5 TL seviyesine ulaştı. Euro bazında brüt asgari ücret 704 euroya yükselirken, Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 20. sırada yer aldı.