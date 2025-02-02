Türkiye'nin Avrupa Asgari Ücret Sıralaması Şaşırttı! Avrupa Ülkelerinde Asgari Ücretler Ortaya Çıktı!

Avrupa'da asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg oldu. 614 bin nüfuslu bu küçük Avrupa ülkesi, brüt 2 bin 638 euro ile zirvede yer aldı. Lüksemburg'u 2 bin 288 euro ile İrlanda ve 2 bin 193 euro ile Hollanda takip etti.