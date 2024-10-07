Türkiye'nin 81 İlinde Uygulanmaya Başlandı! Bunu Yapanlar Yandı, Büyük Para Cezası Var

Bakanlık, geçen yıl iç ticaret birimleri tarafından 170 bin 207 işletmenin denetlendiğini ve 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1,5 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Rekabet Kurulu'nun ise 2023 yılında soruşturma yürüttüğü 166 firmaya toplamda 2,7 milyar lira ceza kestiği belirtildi. Bu yılın ilk 9 ayında ise 340 bin 485 işletme denetlenirken, 153 bin 63'üne toplamda 1 milyar 331 milyon lira ceza verildi. Rekabet Kurulu'nun aynı dönemde 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uyguladığı ifade edildi.