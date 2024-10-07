Türkiye'nin 81 İlinde Uygulanmaya Başlandı! Bunu Yapanlar Yandı, Büyük Para Cezası Var
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışları ve stokçuluğa karşı denetimlerini tüm Türkiye genelinde sürdürüyor. Bakanlık, 81 ilde yapılan denetimlerde 153 bin 63 işletmeye toplamda 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası verdi.
Kaynak: AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde fiyat artışlarına karşı yoğun bir denetim sürecinin yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu denetimlerde haksız fiyat artışı yapılan ürünlerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirildiği ve belirli kriterler doğrultusunda 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen para cezaları uygulandığı bildirildi.
Bakanlık, geçen yıl iç ticaret birimleri tarafından 170 bin 207 işletmenin denetlendiğini ve 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1,5 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Rekabet Kurulu'nun ise 2023 yılında soruşturma yürüttüğü 166 firmaya toplamda 2,7 milyar lira ceza kestiği belirtildi. Bu yılın ilk 9 ayında ise 340 bin 485 işletme denetlenirken, 153 bin 63'üne toplamda 1 milyar 331 milyon lira ceza verildi. Rekabet Kurulu'nun aynı dönemde 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uyguladığı ifade edildi.
Son dönemde özellikle marketlerdeki fiyat artışlarına yönelik şikayetlerin artmasıyla birlikte denetimlerin sıkılaştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, denetimler sonucunda temel tüketim ürünlerinde haksız fiyat artışı yapıldığına dair bulgular elde edildiği kaydedildi.
Bakanlık, piyasadaki fiyat dengesini koruma ve vatandaşların mağduriyetini önleme amacıyla denetimlerin arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Ticaret Bakanlığı olarak, temel tüketim ürünlerinde yapılan her türlü fiyat artışını dikkatle izliyor ve müdahalelerimizi yapıyoruz. Ticaret il müdürlükleri ekiplerimiz, özellikle temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı marketlerdeki denetimlerini sıkılaştırmış durumda. Vatandaşlarımızın ve dürüst işletmelerin haklarını korumak, adil ve şeffaf bir ticaret düzeni sağlamak için kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz."