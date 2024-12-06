Türkiye'nin 81 İlinde Tüm Emeklilere Ücretsiz Oldu! SSK, Bağ-Kur ve Bütün Emekliler Havalara Uçacak

TAMAMEN ÜCRETSİZ OLDU

SGK, kaplıca tedavilerinin artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ücretsiz olduğunu açıkladı. Ancak, emeklilerin bu tedaviden yararlanabilmesi için sağlık kurumlarından bir tıbbi rapor alması gerekiyor. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimlerinden alınan sağlık kurulu raporu ile emekliler, kaplıca tedavisinden ücretsiz faydalanabilecek.