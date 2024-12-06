Türkiye'nin 81 İlinde Tüm Emeklilere Ücretsiz Oldu! SSK, Bağ-Kur ve Bütün Emekliler Havalara Uçacak
SSK, Bağ-Kur ve diğer tüm emeklilere müjdeli haber SGK'dan geldi. Bu gelişme, Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün emeklileri kapsıyor. Resmen ücretsiz oldu işte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK, Bağ-Kur ve diğer emekliler için müjdeli bir gelişmeyi duyurdu. 81 ildeki tüm emekliler, SGK’nın sağladığı yeni uygulama ile tamamen ücretsiz olarak yararlanabilecekler.
TAMAMEN ÜCRETSİZ OLDU
SGK, kaplıca tedavilerinin artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ücretsiz olduğunu açıkladı. Ancak, emeklilerin bu tedaviden yararlanabilmesi için sağlık kurumlarından bir tıbbi rapor alması gerekiyor. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimlerinden alınan sağlık kurulu raporu ile emekliler, kaplıca tedavisinden ücretsiz faydalanabilecek.
KAPLICA TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI
Kaplıca tedavisi, romatizmal hastalıklar, cilt rahatsızlıkları, solunum yolu sorunları, sindirim sistemi hastalıkları ve stres gibi birçok sağlık sorunu için faydalıdır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir, kan dolaşımını düzenler ve genel sağlığı iyileştirir.
SEVK BELGESİ VE YOL DESTEĞİ
Sağlık kurulu raporu alındıktan sonra emekliler, 5 iş günü içinde kaplıca tesislerine başvurabilir ve 6 ay geçerli sevk belgesi alabilirler. Ayrıca SGK, emeklilerin yol giderlerini de karşılıyor. İl içi sevkler için günlük 23 TL, il dışı sevkler içinse günlük 46 TL yol desteği sağlanıyor.
KAPLICA TEDAVİSİ İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR
Kaplıca tedavisi, aşağıdaki hastalıklar için geçerlidir:
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
Mide ve bağırsak hastalıkları
Cilt hastalıkları
Solunum yolu hastalıkları
Nörolojik ve travmatik hastalıklar
Spor sakatlıkları
Romatizmal hastalıklar
30 SEANS SINIRI VAR
Kaplıca tedavisinde 30 seanslık bir sınır bulunmaktadır. Ancak, Parkinson hastalığı, kalp krizi sonrası tedavi ve kronik solunum yetmezliği gibi durumlar için bu sınır aşılabiliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
Kaplıca tedavisinden yararlanmak için sağlık kurulu raporunun düzenlendiği günden itibaren 5 iş günü içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Eğer tedaviye refakatçi gerekirse, refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri de SGK tarafından karşılanabilir.
Kaplıca tedavisinden faydalanmak isteyen emekliler, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tesislere başvurabilirler.