Türkiye'nin 81 İlinde Hisseli Tapusu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Hisseli Tapuda Yeni Dönem

MİRASÇILAR ARASINDA ANLAŞMA YETERLİ OLACAK

Yeni uygulamaya göre, miras kalan bir ev ya da taşınmaz üzerinde mirasçılar kendi aralarında anlaşma sağladığında, yazılı bir paylaşım (taksim) sözleşmesi ile ortaklık kolayca giderilebilecek. Tüm mirasçıların yazılı olarak onayladığı bu sözleşme ile mahkemeye gitmeye gerek kalmadan devir işlemi tamamlanabilecek.