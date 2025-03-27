Türkiye'nin 81 İlinde Hisseli Tapusu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Hisseli Tapuda Yeni Dönem

Hisseli tapu sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde uygulanmaya başlayan düzenleme ile hisseli tapuların devri artık daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Tapu Konut Miras
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Türkiye'nin 81 İlinde Hisseli Tapusu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Hisseli Tapuda Yeni Dönem - Resim: 1

Özellikle hissedar sayısının fazla olduğu taşınmazlarda yaşanan zaman kaybı ve bürokratik engeller, yeni düzenleme ile büyük ölçüde azaltıldı. Tapu devri işlemleri bundan böyle daha kısa sürede tamamlanabilecek. Hissedarlar, tapu işlemleri için daha az evrak ve prosedürle karşılaşacak.

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Türkiye'nin 81 İlinde Hisseli Tapusu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Hisseli Tapuda Yeni Dönem - Resim: 2

TÜM İLLERDE GEÇERLİ OLACAK

Yeni sistem, Türkiye genelinde geçerli olacak. Böylece, 81 ilde hisseli tapu sahipleri, devir işlemlerini daha az zahmetle gerçekleştirebilecek. Özellikle miras kalan taşınmazlarda yaşanan anlaşmazlıklarda devir işlemlerinin daha pratik şekilde yapılması sağlanacak.

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Türkiye'nin 81 İlinde Hisseli Tapusu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Hisseli Tapuda Yeni Dönem - Resim: 3

MİRASÇILAR ARASINDA ANLAŞMA YETERLİ OLACAK

Yeni uygulamaya göre, miras kalan bir ev ya da taşınmaz üzerinde mirasçılar kendi aralarında anlaşma sağladığında, yazılı bir paylaşım (taksim) sözleşmesi ile ortaklık kolayca giderilebilecek. Tüm mirasçıların yazılı olarak onayladığı bu sözleşme ile mahkemeye gitmeye gerek kalmadan devir işlemi tamamlanabilecek.

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Türkiye'nin 81 İlinde Hisseli Tapusu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Hisseli Tapuda Yeni Dönem - Resim: 4

ANLAŞMA OLMAZSA YARGI YOLU AÇIK

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde ise yasal süreç devreye girecek. Mirasçılar, sulh hukuk mahkemesine başvurarak miras paylaşımı (taksim) davası açabilecek.

MİRAS İNTİKALİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Miras kalan taşınmazların tapuda devri için belirli belgelerin eksiksiz hazırlanması gerekiyor. Tapu Müdürlüğü’ne başvuru sırasında şu evraklar talep ediliyor:

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Türkiye'nin 81 İlinde Hisseli Tapusu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Hisseli Tapuda Yeni Dönem - Resim: 5

Tapu senedi ya da taşınmazın ada ve parsel numarasını gösteren belge

İntikal talebinde bulunan kişiye ait kimlik belgesi

Veraset belgesinin aslı veya onaylı sureti

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

Tebligat için gerekli pul

Veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair belge

Taşınmaz mesken ise, ilgili belediyeden alınacak emlak vergisi ödeme belgesi

Gerekli evraklarla başvuru yapılmasının ardından işlemler kısa sürede tamamlanacak. Detaylı bilgi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi veya ilgili tapu müdürlükleri ziyaret edilebilecek.

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