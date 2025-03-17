Türkiye’nin 57 Yıllık Meyve Suyu Devi İflas Batağında! Mahkemeden Flaş yeni Karar

Ancak şirketin mali darboğazdan daha kısa sürede çıkması durumunda konkordato kararının kaldırılması mümkün olacak. Öte yandan konkordato komiserleri tarafından yapılan incelemelerde ekonomik yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilirse, 57 yıllık şirket için iflas kararı verilebilecek.