Türkiye’nin 57 Yıllık Meyve Suyu Devi İflas Batağında! Mahkemeden Flaş yeni Karar
Türkiye’nin önde gelen meyve suyu üreticilerinden biri olan Aroma, Aralık ayında sürpriz bir şekilde konkordato ilan etti. Stok fazlası nedeniyle mali sıkıntılar yaşadığı belirtilen şirket için mahkeme, ilk aşamada üç aylık geçici mühlet kararı vermişti. Bu sürenin sona ermesiyle birlikte yeni bir karar alındı.
Kaynak: Sözcü Gazetesi
Bursa merkezli üretim yapan Aroma’nın konkordato talebi, sektörde büyük yankı uyandırırken, şirketin mali yapısına ilişkin detaylı incelemeler yapıldı. 1968 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin yaşadığı finansal sıkıntılar, piyasada tedirginlik yaratırken, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Aralık 2024 tarihli kararıyla üç ay süreyle geçici mühlet vermiş ve üç kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirmişti.
Yapılan incelemeler sonucunda mahkeme, şirketin mali durumuna ilişkin hazırlanan yeni rapor doğrultusunda bir yıllık kesin mühlet kararı aldı.
SON KARAR 2026'DA VERİLECEK
Konkordato sürecine ilişkin şirket tarafından yapılan açıklamada, stok fazlasının eritilememesi nedeniyle finansman sorunlarının ortaya çıktığı ve stratejik hatalar yapıldığı ifade edildi.
Mahkeme tarafından verilen kesin mühlet süresince Aroma, mali yapısını düzeltmesi halinde faaliyetlerine devam edebilecek. Nihai kararın ise 2026 yılının Mart ayında verilmesi bekleniyor.
Ancak şirketin mali darboğazdan daha kısa sürede çıkması durumunda konkordato kararının kaldırılması mümkün olacak. Öte yandan konkordato komiserleri tarafından yapılan incelemelerde ekonomik yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilirse, 57 yıllık şirket için iflas kararı verilebilecek.