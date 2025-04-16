Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı

Türkiye'de mart ayındaki konut satış rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart 2025 Konut Satış İstatistikleri verilerine göre, konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %5,1 artarak 110 bin 795’e ulaştı. Satışlarda İstanbul 19 bin 820 ile ilk sırada yer aldı. Onu 10 bin 203 konutla Ankara ve 7 bin 513 konutla İzmir izledi. Konut satışının en az olduğu iller ise sırasıyla 28 konut Ardahan, 33 konut ile Bayburt ve 63 konut ile Tunceli olarak gerçekleşti.