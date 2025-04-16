Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı
Türkiye’de mart ayında konut satışları geçen yıla göre artış gösterirken, yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 azalarak 1.574’e geriledi. Buna rağmen, en çok konut alan yabancılar arasında zirvedeki ülke değişmedi.
Türkiye'de mart ayındaki konut satış rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart 2025 Konut Satış İstatistikleri verilerine göre, konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %5,1 artarak 110 bin 795’e ulaştı. Satışlarda İstanbul 19 bin 820 ile ilk sırada yer aldı. Onu 10 bin 203 konutla Ankara ve 7 bin 513 konutla İzmir izledi. Konut satışının en az olduğu iller ise sırasıyla 28 konut Ardahan, 33 konut ile Bayburt ve 63 konut ile Tunceli olarak gerçekleşti.
KONUT SATIŞI İLK 3 AYDA YÜZDE 20 ARTTI
Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte toplam konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre %20,1 oranında artarak 335 bin 786 olarak kayıtlara geçti.
İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜKSELDİ
Mart ayında ipotekli konut satışları %41,5 artışla 18 bin 225’e yükseldi. Toplam satışlar içinde bu tür satışların payı %16,4 oldu. Aynı dönemde ilk el ipotekli satışlar 4 bin 331, Ocak-Mart arasında ise 12 bin 143 olarak belirlendi. Konut satışlarının büyük bölümünü oluşturan diğer satış türleri Mart ayında 92 bin 570 olarak gerçekleşti. Bu da toplam satışların %83,6’sına denk geliyor.
İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI ARTTI
Mart ayında ilk el konut satışlarında %3,2’lik düşüş yaşanarak sayı 33 bin 307’ye gerilerken, ikinci el satışlarda %9,1 artışla 77 bin 488 konut el değiştirdi. İkinci el konutlar, toplam satışların %69,9’unu oluşturdu.
YABANCIYA KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Mart ayında yabancılara yapılan konut satışları %11,5 azalarak bin 574’e düştü. Bu sayı toplam satışların %1,4’ünü oluşturdu. En fazla yabancıya satış yapılan iller sırasıyla İstanbul (635), Antalya (496) ve Mersin (141) oldu.
ZİRVE DEĞİŞMEDİ! TÜRKİYE'DEN EN ÇOK KONUT ALAN ÜLKE BELLİ OLDU
Yabancıların Türkiye’den en fazla konut aldığı ülke bu ay da değişmedi. Mart ayında Türkiye’den en çok konut satın alanlar 275 konutla Rus vatandaşları oldu. İkinci sırada 153 konutla İran, üçüncü sırada ise 124 konutla Ukrayna vatandaşları yer aldı. Ocak-Mart döneminde ise yabancılara yapılan toplam konut satışları %19,5 azalarak 4 bin 578’e geriledi.