Türkiye'deki Popüler Alışveriş Sitesi Resmen Satıldı: Sektörde Dengeler Değişti! Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu

YENİ STRATEJİLERİ MERAK EDİLİYOR

DMSF Holding’in N11 için planladığı yeni yol haritası sektör tarafından merakla takip ediliyor. Finans, lojistik, gayrimenkul gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren holdingin sağlayacağı sermaye ve stratejik kaynakların, N11’in altyapısını güçlendirmesi ve rekabet gücünü artırması bekleniyor. Uzmanlara göre bu değişim, platformun daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasına ve teknolojik yatırımlarını artırmasına olanak tanıyabilir.