Türkiye'deki Popüler Alışveriş Sitesi Resmen Satıldı: Sektörde Dengeler Değişti! Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu
Rekabet Kurumu, N11’in tamamının Abu Dabi merkezli DMSF Holding’e devrine onay verdi. Böylece Türkiye’nin popüler alışveriş sitesi N11 de yabancı sermayeye geçmiş oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye e-ticaret pazarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ’nin tamamı, Abu Dabi merkezli DMSF Holding Limited’e devredildi. Rekabet Kurumu, söz konusu devralımı onaylayarak işlemin rekabeti bozucu bir etkisi bulunmadığına hükmetti.
REKABET KURUMU'NDAN YEŞİL IŞIK
Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayımlanan kararda, N11’in DMSF Holding tarafından yüzde 100 oranında devralınması işleminin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirildiği ve bu işlemin rekabeti önemli ölçüde sınırlamayacağı gerekçesiyle onaylandığı belirtildi.
TÜRKİYE'NİN SAYILI E-TİCARET SİTELERİNDEN BİRİYDİ
2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Koreli SK Group ortaklığıyla kurulan N11, Türkiye’nin önde gelen dijital pazaryerlerinden biri haline gelmişti. Platform, 2023’te Getir tarafından satın alınmış, ardından 2024 yılında Getir’in kurucularından Serkan Borançılı’nın şirketi Borançılı Teknoloji’ye devredilmişti. Son olarak DMSF Holding’in bu yeni hamlesi, firmanın Türkiye e-ticaret pazarındaki büyüme planlarının önemli bir adımı olarak yorumlanıyor.
YENİ STRATEJİLERİ MERAK EDİLİYOR
DMSF Holding’in N11 için planladığı yeni yol haritası sektör tarafından merakla takip ediliyor. Finans, lojistik, gayrimenkul gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren holdingin sağlayacağı sermaye ve stratejik kaynakların, N11’in altyapısını güçlendirmesi ve rekabet gücünü artırması bekleniyor. Uzmanlara göre bu değişim, platformun daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasına ve teknolojik yatırımlarını artırmasına olanak tanıyabilir.