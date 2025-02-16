Türkiye'deki İlkti Resmen Kapanıyor! Alman Devinden Flaş Karar

Enerji politikaları uzmanı Ali Arif Aktürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siemens Gamesa’nın İzmir Ar-Ge merkezini kapatma kararını duyurdu. Aktürk, bu merkezin, şirketin dünya genelindeki altı Ar-Ge ofisinden biri olduğunu ve Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Aktürk ayrıca, merkezde görev yapan 80 deneyimli mühendisin işsiz kalacağını belirtti ve bu durumun sektör açısından nitelikli iş gücü kaybına yol açacağını ifade etti.