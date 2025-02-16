Türkiye'deki İlkti Resmen Kapanıyor! Alman Devinden Flaş Karar
Siemens Gamesa, İzmir'deki Ar-Ge merkezini kapatma kararı aldı. Türkiye’nin ilk ve tek rüzgar türbini Ar-Ge merkezi olan bu ofisin kapanması, enerji sektörü ve mühendislik camiasında büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Enerji politikaları uzmanı Ali Arif Aktürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siemens Gamesa’nın İzmir Ar-Ge merkezini kapatma kararını duyurdu. Aktürk, bu merkezin, şirketin dünya genelindeki altı Ar-Ge ofisinden biri olduğunu ve Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Aktürk ayrıca, merkezde görev yapan 80 deneyimli mühendisin işsiz kalacağını belirtti ve bu durumun sektör açısından nitelikli iş gücü kaybına yol açacağını ifade etti.
SİEMENS GAMESA İZMİR AR-GE MERKEZİNİ KAPATIYOR
Bir süredir Siemens Enerji’nin İspanya ve Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde işten çıkarmalar yapacağı konuşuluyordu. Ancak İzmir’deki merkezin tamamen kapatılacak olması sektörde şaşkınlık yarattı. Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörüne önemli katkılar sağlayan bu merkez, Siemens Gamesa’nın dünyadaki altı Ar-Ge merkezinden biri olarak faaliyet gösteriyordu.
İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLIYOR
Siemens Enerji tarafından yapılan açıklamada, İspanya’da 130, Türkiye’de ise 100 kişilik Ar-Ge ekibinden yaklaşık 60 kişinin işten çıkarılacağı belirtildi. Şirket, bu kararı zararlarını azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla aldığını duyurdu.
NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ KAYBI ENDİŞESİ
Siemens Gamesa'nın İzmir Ar-Ge merkezini kapatma kararı, Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründe nitelikli iş gücü kaybı yaratacak. Özellikle 80 tecrübeli mühendisin işsiz kalması, sektördeki bilgi birikiminin azalmasına neden olabilir. Bu gelişmenin, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedefleri üzerinde olumsuz etkileri olacağı değerlendiriliyor.