Türkiye'deki AVM'ye Girişlerde Yaş Sınırlaması: Bu Yaştan Küçükler Artık Giremeyecek
Türkiye'deki bir AVM, girişler için güvenlik gerekçesiyle yaş sınırlamasını 18’den 21’e çıkardı. Yeni karara göre, 21 yaş altındakiler aile refakati olmadan AVM’ye giriş yapamayacak. Uygulama süresiz ve güvenlik amacıyla hayata geçirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Adana’da bulunan Optimum Alışveriş Merkezi, güvenlik gerekçesiyle uyguladığı yaş sınırını yükseltti. Daha önce 18 yaş altına uygulanan refakat şartı, yeni kararla birlikte 21 yaş altını da kapsayacak şekilde değişti. Buna göre, 21 yaşından küçükler, yanlarında aile bireyleri bulunmadığı sürece AVM’ye giriş yapamayacak.
GÜVENLİK GEREĞİ UYGULANIYOR
Türkiye’de alışveriş merkezlerine girişte yasal bir yaş sınırlaması bulunmamakla birlikte, bazı AVM yönetimleri ya da güvenlik birimleri, yaşanan olumsuz olayları gerekçe göstererek kendi inisiyatifleriyle girişlerde yaş kontrolü uygulayabiliyor. Optimum AVM yönetimi de, son dönemde yaşanan bazı olaylar nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtirken, uygulamanın tamamen güvenlik amacı taşıdığını vurguladı.
GENÇLER AİLELERİYLE GİRİŞ YAPABİLECEK
Yeni kararla birlikte, böylelikle 21 yaşın altındaki bireyler alışveriş merkezine yalnız başlarına alınmayacak. Ancak ebeveyn veya yasal bir refakatçi eşliğinde giriş yapmalarına izin verilecek. Kararın ne kadar süreyle uygulanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uygulamanın kamu güvenliği açısından gerekli görüldüğü ifade ediliyor.