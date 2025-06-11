Türkiye'deki AVM'ye Girişlerde Yaş Sınırlaması: Bu Yaştan Küçükler Artık Giremeyecek

GÜVENLİK GEREĞİ UYGULANIYOR

Türkiye’de alışveriş merkezlerine girişte yasal bir yaş sınırlaması bulunmamakla birlikte, bazı AVM yönetimleri ya da güvenlik birimleri, yaşanan olumsuz olayları gerekçe göstererek kendi inisiyatifleriyle girişlerde yaş kontrolü uygulayabiliyor. Optimum AVM yönetimi de, son dönemde yaşanan bazı olaylar nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtirken, uygulamanın tamamen güvenlik amacı taşıdığını vurguladı.