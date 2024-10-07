Türkiye'de Yatırıma Hazırlanıyordu: Otomotiv Devinden Halka Arz Hamlesi! Piyasalar Karışacak

Chery Automobile’ın halka arzı için bankalarla görüşmeler sürüyor. Ancak, henüz arzın büyüklüğü ve diğer detaylar kesinleşmiş değil. Şirket, Çin’in en büyük otomobil ihracatçılarından biri olarak öne çıkarken, aynı zamanda borsada işlem görmeyen az sayıda otomobil üreticisinden biri olarak dikkat çekiyor.

Hong Kong Borsası, son yıllarda yaşadığı durgunluğun ardından Pekin hükümetinin desteğiyle yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. Bloomberg verilerine göre, 2024 yılında şimdiye kadar borsadaki halka arzlardan 7,2 milyar dolar toplanmış durumda.