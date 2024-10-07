Türkiye'de Yatırıma Hazırlanıyordu: Otomotiv Devinden Halka Arz Hamlesi! Piyasalar Karışacak
Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery Holdings, otomotiv sektöründe büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, Hong Kong Borsası'nda halka arz planları yaparken, otomotiv biriminin 7,1 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip olması dikkat çekti.
Kaynak: BloombergHT
Chery Automobile’ın halka arzı için bankalarla görüşmeler sürüyor. Ancak, henüz arzın büyüklüğü ve diğer detaylar kesinleşmiş değil. Şirket, Çin’in en büyük otomobil ihracatçılarından biri olarak öne çıkarken, aynı zamanda borsada işlem görmeyen az sayıda otomobil üreticisinden biri olarak dikkat çekiyor.
Hong Kong Borsası, son yıllarda yaşadığı durgunluğun ardından Pekin hükümetinin desteğiyle yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. Bloomberg verilerine göre, 2024 yılında şimdiye kadar borsadaki halka arzlardan 7,2 milyar dolar toplanmış durumda.
AVRUPA PLANLARINI ERTELEMİŞTİ
Chery, sadece Çin pazarında değil, küresel çapta genişleme planlarıyla da dikkat çekiyor. 1997 yılında kurulan Chery Auto, Chery, Tiggo ve Arrizo markaları altında otomobiller üretiyor ve dünya çapında satış yapıyor. Şirket, özellikle Avrupa pazarında büyümeyi hedeflerken, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği’nin Çin’den elektrikli araç ithalatına uygulamayı planladığı gümrük vergisi nedeniyle yatırımlarını ertelemişti.
Chery, Avrupa’da üretim tesisleri kurmayı planlıyor ve özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa’da doğrudan satış yapma stratejisi üzerinde çalışıyor. Şirketin Türkiye’yi de potansiyel yatırım bölgeleri arasında gördüğü biliniyor. Chery Auto, Chery Group’un en değerli varlıklarından biri olarak öne çıkarken, grup emlak ve finansal hizmetler sektöründe de aktif bir rol oynuyor.