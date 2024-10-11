Türkiye'de Sektörün En Büyüğüydü! İflas Bayrağını Çekti
Küresel ekonomik kriz, büyük şirketleri etkilemeye devam ediyor. Son olarak, Türkiye'deki ambalaj sektörünün dev isimlerinden beklenmedik bir haber geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelinde birçok firmanın borç yapılandırma talebiyle konkordato ilan ettiği süreçte, sektörünün liderlerinden biri olan ambalaj devi de konkordato kararı aldı. Özellikle borçların yeniden yapılandırılmasını sağlayan konkordato, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan şirketlerin toparlanması için önemli bir araç haline geldi. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise önde gelen üç ambalaj üreticisi arasında yer alan bu şirketin de konkordato talebinde bulunması dikkat çekti.
28 YILLIK SERÜVENE EKONOMİK KRİZİN ETKİSİ
1996 yılında İzmir'de kurulan ve kısa sürede ambalaj sektöründe adını duyuran Multipak Ambalaj ve Gıda San. Tic. A.Ş., mali durumunu düzeltmek amacıyla konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet tanıdı. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre bu süre zarfında şirket, faaliyetlerine devam edecek ve mali durumunu toparlamaya çalışacak.
KONKORDATOYA İLİŞKİN METİN
Firma, yıllardır ambalaj sektöründe geniş bir ürün yelpazesi sunarak Türkiye'nin en büyük ambalaj üreticilerinden biri haline gelmişti.
Korkordato kararına ilişkin acıkama şu şekilde: