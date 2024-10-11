Türkiye'de Sektörün En Büyüğüydü! İflas Bayrağını Çekti

Türkiye genelinde birçok firmanın borç yapılandırma talebiyle konkordato ilan ettiği süreçte, sektörünün liderlerinden biri olan ambalaj devi de konkordato kararı aldı. Özellikle borçların yeniden yapılandırılmasını sağlayan konkordato, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan şirketlerin toparlanması için önemli bir araç haline geldi. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise önde gelen üç ambalaj üreticisi arasında yer alan bu şirketin de konkordato talebinde bulunması dikkat çekti.