Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi...
2024 model otomobil satışları yerli ve ithal olmak üzere satışlara başlandı. Bazı markalar henüz 2024 model araçlarını getiremedi. Getiren markalar ise fiyat belirleyip satışa sundu.
2024 model araçlar 2023 model araçlara göre daha yüksek fiyattan satılmaya başlandı.
İşte en ucuz sıfır otomobiller listesi...
Easy 1.4 Fire 95 HP - 814 bin 900 TL
KIA Picanto 1.0L manuel - 838 bin TL
Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp - 870 bin TL
Sandero Stepway - 874 bin TL
Citroen C3 1.2 PureTech 83 hp Feel Bold: 872 bin 800
MG ZS Comfort 1.5 - 969 bin TL
Skoda Fabia Elite 1.0 - 989 bin 900 TL
Opel Corsa 1.2 75 hp manuel - 992 bin 900 TL
Honda City 1.5 VTEC - 1 milyon 40 bin TL
Toyota Yaris 1.5 Dream MultidriveS 2023 - 1 milyon 35 bin TL
Volkswagen Polo 1.0 80 ps manuel - 1 milyon 71 bin TL
Nissan Juke 1.0 DIG manuel - 1 milyon 95 bin TL
Peugeot 208 Active Prime 1.2 manuel - 1 milyon 138 bin TL
Chery Omoda5 Comfort - 1 milyon 223 bin TL
Ford Puma Style 1.0 - 1 milyon 494 bin TL