Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi...

2024 model otomobil satışları yerli ve ithal olmak üzere satışlara başlandı. Bazı markalar henüz 2024 model araçlarını getiremedi. Getiren markalar ise fiyat belirleyip satışa sundu.

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 1

2024 model araçlar 2023 model araçlara göre daha yüksek fiyattan satılmaya başlandı.

İşte en ucuz sıfır otomobiller listesi...

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 2

Easy 1.4 Fire 95 HP - 814 bin 900 TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 3

KIA Picanto 1.0L manuel - 838 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 4

Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp - 870 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 5

Sandero Stepway - 874 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 6

Citroen C3 1.2 PureTech 83 hp Feel Bold: 872 bin 800

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 7

MG ZS Comfort 1.5 - 969 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 8

Skoda Fabia Elite 1.0 - 989 bin 900 TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 9

Opel Corsa 1.2 75 hp manuel - 992 bin 900 TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 10

Honda City 1.5 VTEC - 1 milyon 40 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 11

Toyota Yaris 1.5 Dream MultidriveS 2023 - 1 milyon 35 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 12

Volkswagen Polo 1.0 80 ps manuel - 1 milyon 71 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 13

Nissan Juke 1.0 DIG manuel - 1 milyon 95 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 14

Peugeot 208 Active Prime 1.2 manuel - 1 milyon 138 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 15

Chery Omoda5 Comfort - 1 milyon 223 bin TL

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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... - Resim: 16

Ford Puma Style 1.0 - 1 milyon 494 bin TL

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