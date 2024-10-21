Türkiye’de Sadece 180 Tane Var! Otomobilciler ‘İki Kere Düşünün’ Diye Uyardı
Araç kiralamaya olan ilgi artarken mağduriyetler de aynı oranda artış gösterdi. Sahte siteler, düşük fiyatlar nedeniyle birçok kişi sorun yaşamaya başlayınca sektör temsilcilerinden uyarı geldi. Gıdada olduğu gibi bu firmaların liste halinde isimlerinin yayımlanmasını talep eden sektör temsilcileri, Türkiye’de sadece güvenilir 180 tane araç kiralama firması olduğunu dile getirdi.
Yüksek araç satın alma maliyetleri ve otomobilin bir yatırım aracı olarak görülmesi son dönemde araç kiralamaya olan talebi artırmış durumda. Ancak bu artış beraberinde bazı mağduriyetleri de peşinde getirirken sektör temsilcileri özellikle araç kiralayacakları uyarıyor.
LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik konuya Türkiye’de 180 tane güvenilir araç kiralama firması bulunduğunun altını çizerek, “Konkordatolar nedeniyle trafikte bağlanan kiralık araçlar, yüksek hasar faturaları ve kredi kartlarından çekilen yüksek provizyonlarla karşılaşan müşterilerin sayısı her geçen gün artıyor. Ayrıca internette sahte kiralama sitelerine karşı da dikkatli olunmalı. Bugün Türkiye genelinde güvenilir diyebileceğimiz sadece 180 araç kiralama firması bulunuyor” ifadelerini kullandı.
FİYAT UCUZSA İKİ KERE DÜŞÜNÜN
Yüksek fiyatlar nedeniyle araç alamayanlara araç kiralama önemli bir alternatif olurken, süreçte dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin de konuşan Selçuk Nazik, bazı firmaların bu durumu suistimal ettiğini bildirdi. "Kısa dönem kiralamalarda, kiralama ücretinin peşin olarak kredi kartı ya da havale yoluyla ödenmesi nedeniyle sorunlar yaşanabiliyor” diyen uzman isim, özellikle internet sitelerinden yapılan araç kiralamalarda sahte sitelere ve aşırı düşük fiyat tekliflerine dikkat çekti.
“Arama motorlarında en üst sıralarda çıkan reklamlar sizi yanıltabilir. Firmanın gerçekliğinden emin olmak için web sitesini kontrol edin, şirket unvanını araştırın ve kurumsal numaralarını arayarak doğrulayın” uyarısını yapan Nazik, “Piyasanın çok altında fiyat veren firmalar genellikle dolandırıcıdır. Örneğin, 1.000 TL'lik bir aracı 400 TL’ye kiraladığını iddia eden bir firma varsa uzak durmanız gerekir” şeklinde değerlendirmede bulundu.
KULLANICI HATASINDA FATURA SİZE KESİLEBİLİR
Nazik kiralık araçlarda kullanıcı hatası konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, kasko kapsamının önemline dikkat çekti. Aracı teslim alırken dikkatli bir şekilde gözlem yapılması gerektiğini de söyleyen uzman isim, motor arızası gibi durumlarda aracı hareket ettirmeden yol yardımı ile iletişime geçilmesi gerektiğini dile getirdi. Aksi takdirde arızanın kullanıcı hatası olarak kaydedilebileceğini ve faturanın kiracıya yansıtılabileceğini hatırlattı.
KAMUOYUNA AÇIK LİSTE TALEBİ
Araç kiralama, ikinci el ve sıfır araç satışlarında yaşanan mağduriyetlerin yıllardır sürdüğüne dikkat çeken Nazik, bu sorunun çözümü için kanun yapıcıların daha etkin rol alması gerektiğini ifade etti ve, “Gıda sektöründe olduğu gibi, mağduriyet yaratan firmaların kamuoyuna açıklanması ya da bir liste yayınlanması, dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilir. Hem tüketiciler daha dikkatli olmalı hem de yetkililer bu konuda köklü çözümler geliştirmeli” dedi.