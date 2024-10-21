Türkiye’de Sadece 180 Tane Var! Otomobilciler ‘İki Kere Düşünün’ Diye Uyardı

KAMUOYUNA AÇIK LİSTE TALEBİ

Araç kiralama, ikinci el ve sıfır araç satışlarında yaşanan mağduriyetlerin yıllardır sürdüğüne dikkat çeken Nazik, bu sorunun çözümü için kanun yapıcıların daha etkin rol alması gerektiğini ifade etti ve, “Gıda sektöründe olduğu gibi, mağduriyet yaratan firmaların kamuoyuna açıklanması ya da bir liste yayınlanması, dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilir. Hem tüketiciler daha dikkatli olmalı hem de yetkililer bu konuda köklü çözümler geliştirmeli” dedi.