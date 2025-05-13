Türkiye'de Popüler Olan Ünlü Makyaj Malzemesinin İçinden Zehirli Madde Çıktı: Kozmetik Krizi Patladı

Almanya'da yapılan bağımsız bir kozmetik testinde, Türkiye'de de satışı yapılan bir dudak parlatıcısında sağlığa zararlı madde olan titanyum dioksit çıktı. Rossmann raflarında yer alan "Rival de Loop Plumping Lip Gloss 02" adlı ürün, zararlı içerik nedeniyle sınıfta kaldı.

ZARARLI KİMYASALLAR KULLANILDIĞI BELİRLENDİ

Almanya’nın önde gelen tüketici dergilerinden Öko-Test, Nisan ayında üç büyük kozmetik zincirinde satılan 15 pembe tonlu dudak parlatıcısını laboratuvar ortamında inceledi. Test sonuçları, pek çok üründe insan sağlığına zarar verebilecek kimyasalların hala kullanıldığını ortaya koydu.