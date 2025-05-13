Türkiye'de Popüler Olan Ünlü Makyaj Malzemesinin İçinden Zehirli Madde Çıktı: Kozmetik Krizi Patladı
Kadınların sıkça kullandığı makyaj malzemesi, büyük bir kozmetik skandalının merkezine oturdu. Almanya’da yapılan kozmetik testinde, Türkiye'de popüler olan dudak parlatıcısının içinden insan sağlığına zararlı titanyum dioksit çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da yapılan bağımsız bir kozmetik testinde, Türkiye'de de satışı yapılan bir dudak parlatıcısında sağlığa zararlı madde olan titanyum dioksit çıktı. Rossmann raflarında yer alan "Rival de Loop Plumping Lip Gloss 02" adlı ürün, zararlı içerik nedeniyle sınıfta kaldı.
ZARARLI KİMYASALLAR KULLANILDIĞI BELİRLENDİ
Almanya’nın önde gelen tüketici dergilerinden Öko-Test, Nisan ayında üç büyük kozmetik zincirinde satılan 15 pembe tonlu dudak parlatıcısını laboratuvar ortamında inceledi. Test sonuçları, pek çok üründe insan sağlığına zarar verebilecek kimyasalların hala kullanıldığını ortaya koydu.
SADECE BİR ÜRÜN ‘ÇOK İYİ’ NOTU ALDI
İnceleme sonucunda yalnızca Catrice markasının "Max It Up Lip Booster Extreme – 040 Glow On Me" ürünü tam not alarak "çok iyi" olarak değerlendirildi. Geriye kalan ürünlerin çoğunda titanyum dioksit maddesine rastlandı.
DOĞAL KOZMETİKLER DE SINIFTA KALDI
Titanyum dioksit, gıdalarda katkı maddesi olarak Avrupa Birliği tarafından 2022 yılında yasaklanmıştı. Ancak Öko-Test’in incelediği ürünlerde, "doğal kozmetik" etiketi taşıyan altı dudak parlatıcısında bile bu maddenin bulunduğu ortaya çıktı. Dahası, bazı ürünlerin içerik listelerinde bu madde yer almamasına rağmen analizlerde formülde bulunduğu saptandı.
Bu ürünler arasında şunlar dikkat çekti:
Rossmann: Rival de Loop Plumping Lip Gloss, 02
dm: Trend It Up PowerShine Lipgloss, 220
Müller: Terra Naturi Lipgloss Shine, 03
Özellikle Rossmann’ın ürünü, Türkiye’de bazı online satış platformlarında da bulunuyor. Ancak fiziksel mağazalarda düzenli olarak satılıp satılmadığı henüz netlik kazanmadı.
TİTANYUM DİOKSİT NEDİR, NEDEN TEHLİKELİ?
Daha çok renk pigmenti olarak kullanılan titanyum dioksit (CI 77891), kozmetik ürünlerde de yer alıyor. Dudak ürünlerinde ise yutulma riski taşıdığı için potansiyel sağlık tehlikesi daha yüksek. Bilimsel araştırmalar, Titanyum dioksit (TiO2) nanoparçacıkları, vücutta gezdiklerinde aynı serbest radikallerin meydana getirdiği oksidadif stresin hücre ölümüne ve ilerlemesi ile kansere neden olduğunu, genetik olarak insan DNA'sına zarar verdiğini belirtiyor.
UZMANLARDAN TÜKETİCİLERE UYARI
Uzmanlar, dudak ürünleri satın alırken içerik listesinin dikkatle incelenmesini tavsiye ediyor. Ambalaj üzerinde "CI 77891" kodunu gören kullanıcıların alternatif ürünlere yönelmesi öneriliyor.