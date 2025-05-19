Türkiye’de Maaşın En Çok Nereye Gittiği Belli Oldu: Hesaba Yatıyor, Anında Sıfırlanıyor
Eurostat ve TÜİK verilerine göre Türkiye’de maaşın en çok nereye gittiği belli oldu. Gelirin neredeyse dörtte biri tek kalemde eriyor, temel ihtiyaçlar dışındaki alanlara ise neredeyse hiç pay kalmıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye’de yaşayan vatandaşların gelirlerinin önemli bir bölümü artık doğrudan konut harcamalarına gidiyor. Son yıllarda hızla artan kira fiyatları ve ev giderleri, maaşların önemli bir kısmını tüketiyor. Hem Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hem de Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri, bu artışın sadece hissedilen değil, istatistiksel olarak da teyit edilmiş bir gerçek olduğunu ortaya koydu.
MAAŞIN EN ÇOK NEREYE GİTTİĞİ BELLİ OLDU
Eurostat’ın son verilerine göre, Türkiye’de 2018 yılında hane halkı gelirinden konuta ayrılan pay %18,20 iken, bu oran 2024 itibarıyla %21,10’a yükseldi. Böylece Türkiye, Avrupa genelinde gelirinin en yüksek oranını konuta harcayan ülkeler arasında 21'nci sıraya yerleşti.
TÜİK’in yayımladığı 2023 verileri de benzer bir tabloyu ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye’de hane halklarının tüketim harcamalarının en büyük kalemi %23,9 ile konut ve kira giderleri oldu. Ulaştırma %21,9 ile ikinci, gıda ise %20,6 ile üçüncü sırada yer aldı. Eğitim ve kültür-sanat gibi alanlara ayrılan pay ise %1’in altında kaldı.
AVRUPA'NIN KONUT GİDER HARİTASI ORTAYA ÇIKTI
Avrupa ülkelerine bakıldığında, hane halkı gelirinde konut harcamalarının payı 2024 yılında şu şekilde:
1-Hırvatistan: %13,00
2-İtalya: %13,60
3-Slovenya: %13,60
4-Romanya: %15,40
5-Litvanya: %15,50
6-İspanya: %16,70
7-Litvanya: %16,70
8-Polonya: %16,70
9-Portekiz: %16,80
10-İrlanda: %17,60
11-Belçika: %17,80
12-Avusturya: %18,30
13-Fransa: %18,50
14-Macaristan: %18,80
15-Lüksemburg: %19,10
16-Bulgaristan: %19,30
17-Slovakya: %19,40
18-Estonya: %19,50
19-Hollanda: %20,50
20-Finlandiya: %20,90
21-Türkiye: %21,10
22-Çekya: %22,10
23-Almanya: %24,50
24-İsveç: %24,60
25-Danimarka: %26,60
Türkiye, 25 Avrupa ülkesi arasında 21’inci sırada yer alarak, hane halkının, konut harcamalarına en fazla pay ayırdığı ülkeler arasında yer aldı.
TASARRUF ALANI DARALIYOR
Uzmanlara göre konut ve kira harcamalarının artması, tasarruf edilebilir geliri düşürüyor. Gıda ve konut gibi zorunlu kalemler dışında kalan eğitim, kültür, sanat, seyahat ve eğlence gibi alanlara ayrılan bütçe giderek azalıyor. Bu durum, hem bireysel yaşam kalitesini etkiliyor hem de toplumsal refah açısından risk oluşturuyor.