Türkiye’de Maaşın En Çok Nereye Gittiği Belli Oldu: Hesaba Yatıyor, Anında Sıfırlanıyor

MAAŞIN EN ÇOK NEREYE GİTTİĞİ BELLİ OLDU

Eurostat’ın son verilerine göre, Türkiye’de 2018 yılında hane halkı gelirinden konuta ayrılan pay %18,20 iken, bu oran 2024 itibarıyla %21,10’a yükseldi. Böylece Türkiye, Avrupa genelinde gelirinin en yüksek oranını konuta harcayan ülkeler arasında 21'nci sıraya yerleşti.

TÜİK’in yayımladığı 2023 verileri de benzer bir tabloyu ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye’de hane halklarının tüketim harcamalarının en büyük kalemi %23,9 ile konut ve kira giderleri oldu. Ulaştırma %21,9 ile ikinci, gıda ise %20,6 ile üçüncü sırada yer aldı. Eğitim ve kültür-sanat gibi alanlara ayrılan pay ise %1’in altında kaldı.