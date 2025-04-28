Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı

EN UCUZ KONUTLAR O İLDE

Türkiye'de ortalama konut fiyatının 2 milyon TL'nin altında kaldığı tek şehir ise Kilis oldu. Kilis'te ortalama bir konutun satış fiyatı 1 milyon 964 bin 250 TL olarak kaydedildi. Son bir yıl içerisinde Kilis’te konut fiyatları yüzde 17,37 oranında artarken, yatırımın geri dönüş süresi ise 13 yıl olarak belirlendi.