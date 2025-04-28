Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Endeksa'nın Mart 2025 verilerine dayanan "Türkiye Konut Piyasası Analizi" raporuna göre, Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 4 milyon TL'yi aşarken, sadece bir ilde konut fiyatları 2 milyon TL'nin altında kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş sürerken, yeni yayımlanan bir rapor dikkat çekici veriler ortaya koydu. Endeksa'nın Mart 2025 verilerine dayanan "Türkiye Konut Piyasası Analizi" raporuna göre, ülke genelinde ortalama konut satış fiyatı 4 milyon 89 bin TL'ye ulaştı. Ancak yalnızca bir ilde konut fiyatları 2 milyon TL'nin altında kalmaya devam ediyor.
KONUT FİYATLARININ EN PAHALI OLDUĞU İLLER
Raporda, konut fiyatlarının en yüksek olduğu şehirler sıralandı.
Muğla 8.811.790 TL (Amortisman süresi: 20 yıl)
Aydın 5.707.260 TL (18 yıl)
İstanbul 5.462.082 TL (15 yıl)
İzmir 5.147.250 TL (14 yıl)
Çanakkale 4.990.440 TL (15 yıl)
Özellikle Muğla, hem yüksek konut fiyatları hem de 20 yılı bulan amortisman süresi ile dikkat çekiyor. Bu veriler, yatırımcıların geri dönüş süresinin bu bölgelerde oldukça uzun olduğunu ortaya koyuyor.
EN UCUZ KONUTLAR O İLDE
Türkiye'de ortalama konut fiyatının 2 milyon TL'nin altında kaldığı tek şehir ise Kilis oldu. Kilis'te ortalama bir konutun satış fiyatı 1 milyon 964 bin 250 TL olarak kaydedildi. Son bir yıl içerisinde Kilis’te konut fiyatları yüzde 17,37 oranında artarken, yatırımın geri dönüş süresi ise 13 yıl olarak belirlendi.
UYGUN FİYATLI KONUTLAR
Konut fiyatlarının daha erişilebilir seviyelerde olduğu diğer şehirler ve ortalama fiyatlar ise şöyle sıralandı:
Kars 2.068.848 TL (Amortisman süresi: 11 yıl)
Kırıkkale 2.258.034 TL (11 yıl)
Hakkari 2.266.588 TL (12 yıl)
Bitlis 2.373.856 TL (13 yıl)
Bu şehirlerde daha kısa amortisman süreleri, yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyor.
YATIRIMCILAR GÖZÜNÜ AMORTİSMAN SÜRESİNE ÇEVİRDİ
Türkiye genelinde artan konut fiyatları, yatırımcıların kararlarında kira geliri üzerinden yatırımın geri dönüş süresi gibi faktörlerin daha belirleyici olmasına yol açtı. Büyükşehirlerde, örneğin İstanbul’da amortisman süresi 15 yıl seviyelerinde seyrederken, Kars ve Kırıkkale gibi şehirlerde bu süre 11 yıl ile önemli bir avantaj sağlıyor.