Türkiye'de Hasat yapıldı! İlk Defa Antalya'da Üretildi, Yurt Dışına Kapış Kapış Satılıyor
Türkiye’de kesme çiçek üretimi ve ihracatının merkezi konumunda bulunan Antalya’da, yerli karanfil üretiminde önemli bir eşik aşıldı. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM) öncülüğünde ve özel sektör iş birliğiyle yürütülen yerli karanfil ıslah çalışmaları kapsamında, beş farklı çeşit üretimi başarıyla tamamlandı. Üretilen bu yerli karanfillerin yaklaşık yüzde 85’i ise yurt dışına ihraç ediliyor.
Kaynak: AA
BATEM, 2012 yılında Antalya’daki iki kesme çiçek üretici firmasıyla ortaklaşa başlattığı yerli karanfil ıslah çalışmalarını, Ziraat Mühendisi Ayşe Kaya’nın proje liderliğinde yürüttü. Ana vatanı Türkiye olan ve 1800’lü yıllarda Anadolu’dan yurt dışına taşınarak yıllardır ithal edilen karanfil türleri, böylece yerli olarak geliştirilmiş oldu. Çalışmalar sonucunda geliştirilen ilk yerli karanfil çeşidine ‘Likya Kaya’ adı verildi. Bu çeşidin satışının Turkish Flower Group’a yapıldığı belirtildi.
YENİ ÇEŞİTLERLE ÜRETİM ARTIRILDI
Ayşe Kaya, Likya Kaya’nın ardından geliştirilen dört yeni karanfil çeşidinin de iki farklı firmaya satışının gerçekleştirildiğini ve bu çeşitlerin ihracatının sürdüğünü ifade etti. BATEM’in yerli karanfil çeşitleri ıslahında önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, “Üç yıldır bu karanfilleri üretiyoruz. Bu süreçte dört milyonun üzerinde üretim gerçekleştirdik. Bunların yüzde 85’i ihraç edildi, yüzde 15’i ise iç piyasada değerlendirildi” diye konuştu.
YERLİ ÜRETİM KATMA DEĞERİ ARTIRIYOR
Ali Çandır, yerli üretimin önemine dikkat çekerek, “Bugüne kadar ürettiğimiz ürünler için yurt dışına telif bedelleri ödüyorduk. Bu yerli ve milli çeşitler sayesinde, bu katma değer ülkemizde kalacak. BATEM’in özel sektörle yaptığı iş birliği sayesinde süs bitkileri sektöründe daha fazla çeşitlilik ve ihracat imkanı sağlıyoruz. Sektörün önü açık. Bu çeşitlilik arttıkça ihracat potansiyelimiz de büyüyecek” ifadelerini kullandı.
SÜS BİTKİLERİNDE ANTALYA’NIN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR
Antalya’da yaklaşık 10 bin dekar alanda süs bitkisi karanfil yetiştirildiğini ve yıllık ihracatın 40 milyon doları bulduğunu belirten Ali Çandır, “Sprey karanfil üretiminde dünya çapında söz sahibiyiz. Son yıllarda karanfil dışındaki çeşitlerde de üretimi artırarak pazar payımızı genişletiyoruz. Hem iç piyasaya hem yurt dışına yönelik farklı çiçeklerin üretimi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
SÜS BİTKİLERİNE YÖNELİK YENİ TÜRLER GELİŞTİRİLDİ
BATEM’in çalışmaları sadece kesme çiçeklerle sınırlı kalmadı. Saksıda kullanım ve peyzaj tasarımlarına uygun iki yeni yerli karanfil türü de üretildi. Ayşe Kaya, “Aura ve Nezahat isimli bu iki türün tescil işlemleri 2024 Aralık ayında tamamlandı. Bu çeşitler park, bahçe, balkon ve açık alan peyzajlarında kullanılabilecek. Şu anda özel sektör için satışa sunulmaya hazır durumdalar” şeklinde konuştu.