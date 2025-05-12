Türkiye'de Hasat yapıldı! İlk Defa Antalya'da Üretildi, Yurt Dışına Kapış Kapış Satılıyor

BATEM, 2012 yılında Antalya’daki iki kesme çiçek üretici firmasıyla ortaklaşa başlattığı yerli karanfil ıslah çalışmalarını, Ziraat Mühendisi Ayşe Kaya’nın proje liderliğinde yürüttü. Ana vatanı Türkiye olan ve 1800’lü yıllarda Anadolu’dan yurt dışına taşınarak yıllardır ithal edilen karanfil türleri, böylece yerli olarak geliştirilmiş oldu. Çalışmalar sonucunda geliştirilen ilk yerli karanfil çeşidine ‘Likya Kaya’ adı verildi. Bu çeşidin satışının Turkish Flower Group’a yapıldığı belirtildi.

YENİ ÇEŞİTLERLE ÜRETİM ARTIRILDI

Ayşe Kaya, Likya Kaya’nın ardından geliştirilen dört yeni karanfil çeşidinin de iki farklı firmaya satışının gerçekleştirildiğini ve bu çeşitlerin ihracatının sürdüğünü ifade etti. BATEM’in yerli karanfil çeşitleri ıslahında önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, “Üç yıldır bu karanfilleri üretiyoruz. Bu süreçte dört milyonun üzerinde üretim gerçekleştirdik. Bunların yüzde 85’i ihraç edildi, yüzde 15’i ise iç piyasada değerlendirildi” diye konuştu.