Türkiye’de Ev Almanın En Zor Olduğu Şehirler Sıralandı: Zirvedeki İl İstanbul'u Solladı

Dünyada ev sahibi olmanın en güç olduğu ülkeler arasında gösterilen Türkiye’de, şimdi de il bazında çarpıcı bir sıralama ortaya kondu. Hangi şehirde bir ev sahibi olabilmek için ne kadar süre çalışmak gerekiyor? Açıklanan verilere göre, bazı illerde bu süre neredeyse bir ömür kadar…