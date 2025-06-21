Türkiye’de Ev Almanın En Zor Olduğu Şehirler Sıralandı: Zirvedeki İl İstanbul'u Solladı
Türkiye'de ev almanın en zor olduğu şehirler belli oldu. Listenin başındaki şehirde bir ev alabilmek için tam 19 yıl çalışmak gerekiyor. İstanbul’un listede yer almaması ise şaşkınlık yarattı. İşte merak edilen ev sahibi olmanın en zor olduğu şehirlerin sıralaması...
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyada ev sahibi olmanın en güç olduğu ülkeler arasında gösterilen Türkiye’de, şimdi de il bazında çarpıcı bir sıralama ortaya kondu. Hangi şehirde bir ev sahibi olabilmek için ne kadar süre çalışmak gerekiyor? Açıklanan verilere göre, bazı illerde bu süre neredeyse bir ömür kadar…
LİSTENİ ZİRVESİNDEKİ İL İSTANBUL'U SOLLADI
Listenin zirvesinde tatil cenneti olarak bilinen Muğla yer aldı. Bu şehirde ortalama bir konut satın alabilmek için bir kişinin aralıksız 19 yıl 3 ay çalışması gerekiyor. İkinci sırada 13 yıl 2 ay çalışma süresiyle Aydın bulunurken, üçüncü sırada ise sürpriz bir şekilde Şanlıurfa yer aldı. Şanlıurfa’da ev sahibi olabilmek için ortalama 12 yıl 2 ay çalışmak gerekiyor.
İSTANBUL LİSTE DIŞINDA KALDI
Genellikle yüksek konut fiyatlarıyla gündeme gelen İstanbul ise bu kez şaşırttı. Megakentte bir ev almak için gerekli olan ortalama süre 9 yıl 6 ay olarak belirlendi. İzmir’de ise bu süre 9 yıl 4 ay. Veriler, özellikle sahil kentlerinde konut sahibi olmanın giderek zorlaştığını ortaya koyarken, büyükşehirlerin bazıları ise bu kez listenin gerisinde kaldı.
İŞTE EV ALMANIN EN ZOR OLDUĞU ŞEHİRLERİN LİSTESİ
Muğla: 19 yıl 3 ay
Aydın: 13 yıl 2 ay
Şanlıurfa: 12 yıl 2 ay
Diyarbakır: 11 yıl 6 ay
Ordu: 11 yıl 5 ay
Trabzon: 11 yıl 2 ay
Balıkesir: 10 yıl 6 ay
Antalya: 10 yıl 5 ay