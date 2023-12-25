Türkiye'de en düşük ve en yüksek kazanç getiren sektör ve meslekler belli oldu

EN YÜKSEK KAZANCI YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM DÜZEYİNE SAHİP OLANLAR ELDE ETTİ

Kazanç düzeylerinin hem erkeklerde hem de kadınlarda eğitim durumu ile doğru orantılı olarak yükseldiği görüldü. Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 207 bin 112 TL, kadınlarda ise 171 bin 568 TL oldu.