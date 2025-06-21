Türkiye'de En Çok Satılan Modellerdendi: Otomotiv Devi Artık Böyle Üretecek

2030 HEDEFİ DUYURULDU

Toyota, TNGA platformu ile hibrit teknolojisini daha hafif, verimli ve yüksek performanslı hale getirerek bu alandaki liderliğini pekiştiriyor. Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’da hibrit modellere olan talep hızla artarken, şirket 2030 yılına kadar yıllık 5 milyon hibrit araç satışı hedefliyor. Corolla ve RAV4 dışında Yaris Cross, Prius, Camry ve CH-R gibi modeller de bu dönüşüm sürecine dahil ediliyor.