Türkiye'de En Çok Satılan Modellerdendi: Otomotiv Devi Artık Böyle Üretecek
Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Toyota, sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda önemli bir karar aldı. Japon üretici, ikonik modelleri Corolla ve RAV4’ün benzinli versiyonlarının üretimini durdurarak hibrit motor seçeneğine geçiş yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrifikasyon sürecine hız kazandıran Toyota, Japonya pazarında benzinli Corolla modellerini tamamen üretimden kaldırdı. Artık Corolla Sedan, Touring, Sport ve Cross versiyonları yalnızca hibrit motorla satışa sunulacak. Böylece Corolla ailesi, Japonya’da ilk kez yalnızca çevreci motor teknolojisiyle yollarda olacak.
RAV4'TE DE HİBRİT DÖNEMİ BAŞLIYOR
Toyota’nın çevreci dönüşüm hamlesi sadece Corolla ile sınırlı kalmadı. Markanın sevilen SUV modeli RAV4 için de benzer bir yol haritası belirlendi. 2025 mali yılı içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen 6. nesil RAV4, benzinli motor seçeneği olmadan tanıtılacak. Yeni model yalnızca hibrit (HV) ve plug-in hibrit (PHV) versiyonlarıyla satışa çıkacak.
HİBRİT TALEBİNDEKİ ARTIŞ, ÜRETİMİ YÖNLENDİRDİ
Toyota’nın bu stratejik adımı, son yıllarda hibrit araçlara yönelik artan ilgiden güç alıyor. Elektrikli araçlara kıyasla daha uzun menzil ve yakıt esnekliği sunan hibrit sistemler, sürücüler için pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda daha düşük karbon salımı ile çevresel sürdürülebilirliği destekliyor.
SATIŞ VERİLERİNDE HİBRİT ÖNE ÇIKTI
Toyota’nın küresel hibrit satışlarındaki büyüme, bu değişimin arkasındaki ekonomik gerekçeyi gözler önüne seriyor. 2023 mali yılında hibrit araç satışları önceki yıla göre %31,1 oranında artarken, bu ivme 2024’te %21,4 ile sürdü. Şirket, üst üste iki yıl boyunca hibrit segmentinde çift haneli büyüme kaydetti.
2030 HEDEFİ DUYURULDU
Toyota, TNGA platformu ile hibrit teknolojisini daha hafif, verimli ve yüksek performanslı hale getirerek bu alandaki liderliğini pekiştiriyor. Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’da hibrit modellere olan talep hızla artarken, şirket 2030 yılına kadar yıllık 5 milyon hibrit araç satışı hedefliyor. Corolla ve RAV4 dışında Yaris Cross, Prius, Camry ve CH-R gibi modeller de bu dönüşüm sürecine dahil ediliyor.