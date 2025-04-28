Türkiye'de En Çok Para Kazandıran Meslekler Belli Oldu: Bu İşi Yapanlar Zengin Olacak
İŞKUR ve Kariyer.net iş birliğiyle hazırlanan 2025 yılı yeni raporuyla birlikte, Türkiye'de en çok para kazandıracak ve gelecekte parlayacak meslekler belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Kariyer.net iş birliğiyle hazırlanan 2025 yılı raporu, Türkiye'de geleceği en parlak meslekleri belli oldu. Dijitalleşme, sağlıkta yaşanan dönüşüm ve yeşil enerji yatırımları, birçok alanda yeni kariyer fırsatlarının kapısını aralarken, pek çok ebeveynin çocuklarının meslek planlamasında bu raporları dikkate aldığı belirtildi.
Günümüzde meslek seçimleri sadece eğitimle değil, aynı zamanda sektörlerin gelecekteki potansiyeliyle de şekilleniyor. Gençler ve aileler, yalnızca bugünün değil, geleceğin trendlerine göre yön belirlemeye çalışıyor.
İŞKUR ve Kariyer.net'in güncel verilerinden derlenen listede, özellikle yapay zeka ve teknoloji odaklı mesleklerin öne çıktığı görüldü.
İşte Türkiye'de en çok para kazandırması beklenen geleceğin meslekleri...
1. YAPAY ZEKA UZMANI
Üretimden hizmet sektörüne kadar her alanda hızla yayılan yapay zekâ uygulamaları, AI uzmanlarına olan ihtiyacı katladı. Şirketler, süreçlerini optimize etmek ve rekabette öne çıkmak için bu alanda uzman arayışına girdi.
2. VERİ ANALİSTİ/ VERİ BİLİMCİ
Doğru kararlar verebilmek için veriye olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Büyük veri analizi, şirketler için kritik bir uzmanlık alanı haline geldi.
3. YENİLENEBİLİR ENERJİ MÜHENDİSİ
Güneş ve rüzgar enerjisi gibi temiz enerji yatırımlarındaki artış, bu alandaki mühendis talebini hızla yükseltti.
4. SİBER GÜVENLİK UZMANI
Artan dijital saldırılar nedeniyle hem kamu kurumları hem de özel sektör, bilgi güvenliğini sağlamak için siber güvenlik uzmanlarına daha fazla ihtiyaç duyuyor.
5. PSİKOLOJİK DANIŞMAN
Pandemi sonrası yükselen ruhsal destek ihtiyacı, bireysel terapi ve eğitim kurumlarındaki danışmanlık alanlarında yoğun bir talep yarattı.
6. E-TİCARET UZMANI
Türkiye’de e-ticaret sektörü 2025 itibarıyla %30 büyüme öngörürken, dijital satış yönetimi ve online pazarlama alanlarında uzman açığı da büyüyor.
7. OYUN GELİŞTİRİCİ
Mobil ve konsol oyun pazarının hızlı büyümesi, yaratıcı ve teknik becerilere sahip oyun geliştiricilerine olan ilgiyi artırdı.
8.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UZMANI
Sürdürülebilirlik projeleri ve karbon salınımını azaltmaya yönelik hedefler, iklim değişikliği konusunda uzman profesyonellerin önemini daha da artırdı.