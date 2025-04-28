Türkiye'de En Çok Para Kazandıran Meslekler Belli Oldu: Bu İşi Yapanlar Zengin Olacak

1. YAPAY ZEKA UZMANI

Üretimden hizmet sektörüne kadar her alanda hızla yayılan yapay zekâ uygulamaları, AI uzmanlarına olan ihtiyacı katladı. Şirketler, süreçlerini optimize etmek ve rekabette öne çıkmak için bu alanda uzman arayışına girdi.

2. VERİ ANALİSTİ/ VERİ BİLİMCİ

Doğru kararlar verebilmek için veriye olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Büyük veri analizi, şirketler için kritik bir uzmanlık alanı haline geldi.