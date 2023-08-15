Türkiye'de en çok altın hangi ilde? Altın şampiyonu belli oldu
Türkiye'de yurttaşlar birikimlerini korumak için altına yönelirken, Türkiye'deki kentlerdeki altın miktarları belli oldu.
Altına olan ilgi artarken, Türkiye’deki şehirlerde de altın mevduatlarının oranı belli oldu.
İstanbul, 224 milyar liranın üzerinde değerle Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 32'sini elinde tutuyor. En az mevduat ise 301 milyon lira ile Ardahan'da.
ALTININ CAZİBESİ ARTTI
Küresel büyümenin hız kestiği son dönemde altının cazibesi daha da arttı.
Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte tüm dünyada en fazla tercih edilen yatırım aracı oldu. Bu dönemde Türkiye’de de altına olan talep yüzde 30 yükseldi.