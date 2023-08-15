Türkiye'de en çok altın hangi ilde? Altın şampiyonu belli oldu

Türkiye'de yurttaşlar birikimlerini korumak için altına yönelirken, Türkiye'deki kentlerdeki altın miktarları belli oldu.

Altın İstanbul Ukrayna Rusya Rusya - Ukrayna savaşı
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Türkiye'de en çok altın hangi ilde? Altın şampiyonu belli oldu - Resim: 1

Altına olan ilgi artarken, Türkiye’deki şehirlerde de altın mevduatlarının oranı belli oldu.

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Türkiye'de en çok altın hangi ilde? Altın şampiyonu belli oldu - Resim: 2

İstanbul, 224 milyar liranın üzerinde değerle Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 32'sini elinde tutuyor. En az mevduat ise 301 milyon lira ile Ardahan'da.

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Türkiye'de en çok altın hangi ilde? Altın şampiyonu belli oldu - Resim: 3

ALTININ CAZİBESİ ARTTI

Küresel büyümenin hız kestiği son dönemde altının cazibesi daha da arttı.

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Türkiye'de en çok altın hangi ilde? Altın şampiyonu belli oldu - Resim: 4

Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte tüm dünyada en fazla tercih edilen yatırım aracı oldu. Bu dönemde Türkiye’de de altına olan talep yüzde 30 yükseldi.

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