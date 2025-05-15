Türkiye'de de Satılıyordu: Otomotiv Devi Kıskaca Girdi! Kullanıcılarına Rekor Tazminat Ödeyecek, Garanti Süreleri Uzatılacak
Stellantis Grubu, 1.0 ve 1.2 litrelik PureTech motorlarda tespit edilen teknik sorunlar nedeniyle dikkat çeken bir adım attı. Şirket, Mart 2024 itibarıyla motor arızalarına karşı garanti süresini uzatacağını ve belirli koşullar altında kullanıcılarına tazminat ödemesi yapacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Stellantis, Mart 2024’ten itibaren söz konusu PureTech motorlara sahip araçlar için garanti süresini 10 yıl ya da 180 bin kilometreye kadar uzatma kararı aldı. Yeni uygulama kapsamında 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yetkili servislerde onarım yaptıran kullanıcılar, hem parça hem işçilik masrafları için geri ödeme alabilecek.
TÜRKİYE'DEKİ ARAÇ SAHİPLERİ FAYDALANACAK MI?
Her ne kadar Stellantis globalde garanti kapsamını genişletmiş ve tazminat sürecini başlatmış olsa da, Türkiye’de yaşayan PureTech kullanıcıları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Özellikle yüksek maliyetli onarımlarla karşılaşan kullanıcılar, tazminat sürecine dahil edilip edilmeyeceklerini merakla bekliyor. Şirketin Türkiye ayağından gelecek bilgilendirme büyük önem taşıyor.
1.2 PURETECH MOTORLARDA SIK GÖRÜLEN ARIZALAR NELER?
1.2 litrelik PureTech motorlarda öne çıkan temel sorun, triger kayışının tasarımıyla ilgili. Bu kayış, motor yağının içerisinde çalışmak üzere üretilmiş olsa da zamanla aşınarak yağ karteline parçacıklar bırakabiliyor. Bu da yağ pompasının görevini tam yapamamasına, dolayısıyla motorun yeterince yağlanmamasına neden oluyor. Sonuç: ağır motor hasarları ve yüksek tamir faturaları.