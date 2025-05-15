Türkiye'de de Satılıyordu: Otomotiv Devi Kıskaca Girdi! Kullanıcılarına Rekor Tazminat Ödeyecek, Garanti Süreleri Uzatılacak

1.2 PURETECH MOTORLARDA SIK GÖRÜLEN ARIZALAR NELER?

1.2 litrelik PureTech motorlarda öne çıkan temel sorun, triger kayışının tasarımıyla ilgili. Bu kayış, motor yağının içerisinde çalışmak üzere üretilmiş olsa da zamanla aşınarak yağ karteline parçacıklar bırakabiliyor. Bu da yağ pompasının görevini tam yapamamasına, dolayısıyla motorun yeterince yağlanmamasına neden oluyor. Sonuç: ağır motor hasarları ve yüksek tamir faturaları.