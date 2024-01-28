Türkiye'de 27 modele kapılar kapandı: 2024'te satılamayacak otomobiller netleşmeye başladı

VOLVO: GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ

Bunlardan bir tanesi de Volvo EX30! Firmadan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Volvo Cars’ın ürettiği ilk premium B-SUV modeli olan ve bugüne kadar üretilen tüm Volvo otomobiller arasında en düşük karbon ayak izine sahip olan yeni Volvo EX30’u da sizlerle buluşturmak için de büyük bir arzu içerisindeydik. Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından 29.11.2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 'Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2023/22)’' kapsamında, Tebliğ’nin 'Yürürlük' maddesi başlıklı 5. Maddesi uyarınca 29.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan yeni ithalat koşulları sebebi ile Türkiye pazarında henüz ithal edilememektedir.