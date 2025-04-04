Türkiye Varlık Fonu’ndan Türk Telekom Hamlesi: 634 Milyon Dolarlık Yeni Rekor
Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türk Telekom’un yüzde 55 hissesinin satın alınması amacıyla 2022 yılında kullandığı krediye ilişkin refinansman sürecini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda, 2025 yılına ait anapara taksiti dahil olmak üzere toplam 634 milyon dolarlık borç, vadesinden önce ödendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Fon, kalan borç bakiyesini ise 5 yıl vadeli ve 750 milyon dolar tutarındaki yeni bir krediyle yapılandırdı. Bu işlemle birlikte Türkiye Varlık Fonu, ilk kez bir kredisini erken ödeme imkânı elde ederken, yaklaşık 150 milyon doların üzerinde faiz tasarrufu sağladı.
KREDİ YAPILANDIRMASINDA STRATEJİK ADIMLAR
Yeni yapılandırmayla birlikte, önceki kredi anlaşmasında yer alan ve vade sonunda toplu ödeme yapılmasını öngören balon ödeme sistemi kaldırıldı. Taksitler vade geneline yayılarak fonun nakit akışına uygun hale getirildi. Ayrıca, Türk Telekom’dan elde edilen gelirler üzerindeki eski kısıtlamalar da kaldırılarak bu kaynakların serbestçe kullanılması mümkün kılındı.
TVF’DEN DEĞER ARTIRAN STRATEJİLER
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, gerçekleştirilen bu işlemin, fonun finansal disiplini ve uzun vadeli vizyonunu yansıttığını belirtti. Ermut, “Güçlü bilanço yapımız ve stratejik yaklaşımımızla Türkiye’nin geleceği için değer üretmeye devam edeceğiz. 2025 yılında maden sektörü ve İzmir limanında yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.
TÜRK TELEKOM’DA DEĞER KAZANCI DİKKAT ÇEKTİ
TVF’nin 1.65 milyar dolar bedelle satın aldığı Türk Telekom hisselerinin piyasa değeri 3 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldi. Şu an itibarıyla yüzde 55 hissenin güncel değeri 2.5 milyar dolar civarında seyrediyor. Hisselerden ciddi bir değer artışı elde eden TVF, yeni kredi yapılandırması sayesinde maliyetlerde de önemli bir azalma sağladı.
DEĞER YARATAN YATIRIM STRATEJİLERİ SÜRÜYOR
Fon, bu işlemle birlikte “Fon bünyesinde yer alan varlıklara değer katma” hedefini somutlaştırmış oldu. Daha önce 285 milyon dolara satın alarak birleştirdiği Türkiye Sigorta’nın borsa değeri yaklaşık 3 milyar dolara ulaştı.
İstanbul Finans Merkezi projesi, Türkiye Katılım Sigorta, Türkiye Katılım Hayat Sigorta gibi yatırımları hayata geçiren TVF, aynı zamanda Turkcell, kamu bankaları ve Kardemir gibi stratejik şirketlerde de hisse alımlarıyla dikkat çekiyor.