Türkiye Varlık Fonu’ndan Türk Telekom Hamlesi: 634 Milyon Dolarlık Yeni Rekor

TÜRK TELEKOM’DA DEĞER KAZANCI DİKKAT ÇEKTİ

TVF’nin 1.65 milyar dolar bedelle satın aldığı Türk Telekom hisselerinin piyasa değeri 3 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldi. Şu an itibarıyla yüzde 55 hissenin güncel değeri 2.5 milyar dolar civarında seyrediyor. Hisselerden ciddi bir değer artışı elde eden TVF, yeni kredi yapılandırması sayesinde maliyetlerde de önemli bir azalma sağladı.