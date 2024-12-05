Faturalı Hat Kullananlar Dikkat: Her Aboneden Kesilen O Para Artık Ödenmeyecek
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, milyonlarca faturalı hat kullanan telefon kullanıcısını ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Turkcell GSM operatörünün abonelerden, kredi kartıyla yapılan fatura ödemeleri sırasında 'hizmet bedeli' adı altında aldığı ücretlerin hukuksuz olduğuna karar verdi.
Kaynak: ANKA
Tüketicileri yakından ilgilendiren bir karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden geldi. Mahkeme, Turkcell'in GSM operatörü abonelerinden kredi kartıyla yapılan fatura ödemelerinde "hizmet bedeli" adı altında alınan ücretin kanunsuz olduğuna hükmetti. Karar, tüm GSM operatörleri için emsal niteliği taşıdı.
CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, TBMM'de düzenlenen basın toplantısında Yargıtay'ın aldığı emsal kararı değerlendirdi. Yargıtay’ın haberleşme ücreti ödemelerinde tüketici lehine karar aldığı belirtildi.
HER ABONEDEN ALINIYORDU
Ülkemizde yıllardır tüketicilerin mağduriyetine neden olan bir uygulama yargı kararıyla sona erdi diyen Sarıbal, "Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Turkcell GSM operatörünün abonelerden, kredi kartıyla yapılan fatura ödemeleri sırasında 'hizmet bedeli' adı altında aldığı ücretlerin hukuksuz olduğuna hükmetti. Bu karar, milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli bir karardır.
Dava açıldığı dönemde her aboneden 1,5 TL olarak alınan bu ücret, bugün 5 TL’ye ulaşmıştır. Elimizdeki veriler, bu uygulama nedeniyle operatör firmasının aylık 200 milyon TL’ye varan bir gelir elde ettiğini göstermektedir. Yargıtay, bu tür hizmet bedellerinin tahsil edilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir. Turkcell, bu karara rağmen milyonlarca abonesinden bu bedeli almaya devam edemez." açıklamasında bulundu.
"KESİLEN ÜCRETLERİN İADE EDİLMESİ GEREKİR"
Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca tüketicinin, yıllardır adeta bir soygun düzenine maruz kaldığını belirten Sarıbal, "Bugün Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin bu hukuksuz uygulamaya dur diyen kararı, halkın alın terine yapılan bu organize saldırıya karşı kazanılmış bir zaferdir." dedi.
GSM operatörlerinin fahiş kazançları, büyük şirketlerin hukuksuz uygulamaları kabul edilemez diyen Sarıbal, bu uygulama nedeniyle mağdur olan vatandaşların kesilen ücretlerinin iade edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Öte yandan Sarıbal, şirketlerin hesap vermesi ve haksız kazancın mutlaka geri alınması gerektiğini söyledi.