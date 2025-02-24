Türk ve Dünya Devlerinden Kıyasıya Rekabet! Araç Muayenesinde Yeni Dönem! TÜVTÜRK Resmen Tarihe Karıştı
Türkiye’de araç muayene hizmetlerini 20 yıl boyunca yürütecek yeni işletmeci, bugün gerçekleştirilecek ihale ile belli olacak. İhaleye, yerli yatırımcıların yanı sıra Almanya, İngiltere, ABD, İspanya, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yabancı şirketler de katılım sağladı. Kazanan tarafın yabancı ortaklı konsorsiyumlardan biri olması halinde, Türkiye’ye son yılların en büyük yabancı sermaye girişlerinden biri gerçekleşmiş olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İhale süreci öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mevcut işletmeci TÜVTÜRK’ün ortakları olan Doğuş Grubu, İngiltere merkezli Bridgepoint ve Almanya merkezli TÜV SÜD yollarını ayırdı. Doğuş Grubu ihaleye farklı bir konsorsiyumla girerken, Bridgepoint ve TÜV SÜD başka bir ortak girişim grubuyla teklif sundu.
ÜÇ FARKLI KONSORSİYUM TEKLİF VERDİ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesine yönelik 1. ve 2. bölge ihalelerine toplamda üçer teklif verildiğini duyurdu. Buna göre, ihaleye katılan gruplar şöyle:
Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu: Doğuş Holding AŞ – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ
AGTT Ortak Girişim Grubu: Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ
MOI Ortak Girişim Grubu: Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA
İHALE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Özelleştirme İdaresi, ihale sürecinin bugün öğleden önce ilk tur pazarlık görüşmeleriyle başlayacağını açıkladı. Ardından saat 14.30’da 1. Bölge, 15.30’da ise 2. Bölge için nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirilecek. Kamuya açık yapılacak açık artırma usulüyle ihalenin kazananı belli olacak.
TÜVTÜRK'ÜN GEÇMİŞİ VE YENİ DÖNEME GEÇİŞ
Türkiye’de araç muayene hizmetleri 2007 yılında özelleştirilmiş, TÜVTÜRK işletmeciliği 552,1 milyon dolar karşılığında devralmıştı. Mevcut imtiyaz sözleşmesi 14 Ağustos 2027’de sona erecek. Kamu hizmetinde kesinti yaşanmaması için 2027-2047 dönemine yönelik yeni işletmecinin belirlenmesi amacıyla ihale süreci başlatıldı.
İhaleye katılmak isteyen şirketler için 5 yıllık işletmecilik deneyimi ve en az 1 milyon araç muayenesi gerçekleştirmiş olma şartı aranıyor. Doğuş Grubu’nun konsorsiyumundaki Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları AŞ, bu tecrübe şartını karşılayan ortaklardan biri olarak öne çıkıyor.
TÜVTÜRK’ün eski ortaklarından TÜV SÜD ise Aktur, GGK ve Test Taşıt Muayene İstasyonları ile birlikte ihaleye katılıyor. Test Taşıt’ın ana hissedarları arasında Londra merkezli özel sermaye fonu Bridgepoint bulunurken, dolaylı hissedarlar arasında Abu Dabi Yatırım Otoritesi (ADIA) da yer alıyor.
Üçüncü konsorsiyumda ise ABD merkezli Opus, İspanyol Itversia Gestion, Arjantin merkezli VTV Norte SA ve yerli yatırımcı Met-Gün Group yer alıyor. Opus, dünya genelinde 30 milyondan fazla aracın muayenesini gerçekleştiren büyük bir şirket olarak biliniyor.
Araç muayene sektöründe yeni dönemin belirlenmesi açısından kritik önem taşıyan ihalenin sonucu, sektördeki rekabeti ve yabancı yatırımların Türkiye’ye ilgisini de gözler önüne serecek.