Türk ve Dünya Devlerinden Kıyasıya Rekabet! Araç Muayenesinde Yeni Dönem! TÜVTÜRK Resmen Tarihe Karıştı

ÜÇ FARKLI KONSORSİYUM TEKLİF VERDİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesine yönelik 1. ve 2. bölge ihalelerine toplamda üçer teklif verildiğini duyurdu. Buna göre, ihaleye katılan gruplar şöyle:

Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu: Doğuş Holding AŞ – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ

AGTT Ortak Girişim Grubu: Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ

MOI Ortak Girişim Grubu: Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA