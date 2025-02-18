Türk Traktör Devi İçin SPK Harekete Geçti

Açıklamada, “Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması amacıyla hazırlanan esas sözleşme değişiklik tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak şirketimize iletilmiştir. Bu değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın izninin ardından yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır” ifadeleri yer aldı.