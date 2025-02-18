Türk Traktör Devi İçin SPK Harekete Geçti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Traktör’ün kayıtlı sermaye tavanını 2 milyar TL’ye artırma başvurusunu onayladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu SPK
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Türk Traktör Devi İçin SPK Harekete Geçti - Resim: 1

Türk Traktör, yaptığı açıklamada, şirketin kayıtlı sermaye tavanının arttırılmasına ilişkin başvurunun SPK tarafından onaylandığını duyurdu.

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Türk Traktör Devi İçin SPK Harekete Geçti - Resim: 2

KAP'A BİLDİRİLDİ

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, başvurunun olumlu sonuçlandığı belirtildi.

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Türk Traktör Devi İçin SPK Harekete Geçti - Resim: 3

Açıklamada, “Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması amacıyla hazırlanan esas sözleşme değişiklik tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak şirketimize iletilmiştir. Bu değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın izninin ardından yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır” ifadeleri yer aldı.

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