Türk Tekstilinin Yükselen Yıldızıydı: Ünlü Tekstil Devi İflasın Eşiğinde

Türkiye’de artan faiz oranları ve krediye ulaşmadaki zorluklar, firmaların mali dengelerini sarsmaya devam ediyor. İflasın eşiğine gelen şirketler arasında sadece küçük işletmeler değil, üretim devleri de yer almaya başladı. Son olarak ihracat başarısıyla adından söz ettiren CBF Tekstil de bu zorlu sürece dahil oldu. CBF Tekstil, bu ekonomik koşullar nedeniyle üretim faaliyetlerini sürdürebilmek için konkordato başvurusunda bulundu.