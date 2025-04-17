Türk Tekstilinin Yükselen Yıldızıydı: Ünlü Tekstil Devi İflasın Eşiğinde
Avrupa'ya milyonlarca parça ihracat yapan Türk tekstilinin yıldızı CBF Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de artan faiz oranları ve krediye ulaşmadaki zorluklar, firmaların mali dengelerini sarsmaya devam ediyor. İflasın eşiğine gelen şirketler arasında sadece küçük işletmeler değil, üretim devleri de yer almaya başladı. Son olarak ihracat başarısıyla adından söz ettiren CBF Tekstil de bu zorlu sürece dahil oldu. CBF Tekstil, bu ekonomik koşullar nedeniyle üretim faaliyetlerini sürdürebilmek için konkordato başvurusunda bulundu.
MAHKEME EK SÜRE VERDİ
Tokat’ın Niksar ilçesinde faaliyet gösteren ve Avrupa’ya yaptığı ihracatla dikkat çeken CBF Tekstil, yaşadığı finansal dar boğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Şirketin konkordato başvurusu ilk olarak üç ay önce gerçekleşti, ancak süreç içinde ek süre talebiyle birlikte 13 Nisan’da bir aylık uzatma kararı alındı. Bu süreçte şirkete 3 kişilik konkordato komiseri heyeti atanırken, konkordato davasının görülme tarihi 8 Mayıs 2025 olarak açıklandı.
10 YIL ÖNCE KURULMUŞTU
Şirketin temelleri, Almanya’da tekstil mühendisliği eğitimi alan Claudia Constanze Brandt ile Burak Fadıloğlu’nun ortak girişimiyle 10 yıl önce atıldı. İstanbul’a yerleşen çift, tekstil sektöründeki tecrübelerini Tokat’a taşıyarak CBF Tekstil’i hayata geçirdi. Özellikle kadın istihdamına önem veren şirket, kısa sürede büyüyerek 400’ün üzerinde kişiye iş imkanı sundu.
Fadıloğlu çifti 2022 yılında 6 milyon parça, 2023 yılında ise 3 milyon parça tekstil ürünü, ağırlıklı olarak İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç etmişti. Ayrıca Fadıloğlu çiftinin başarı hikayeleri daha önce Anadolu Ajansı’nın haberine de konu olmuştu.