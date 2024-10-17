Türk Şirketi 152 Yıllık Dev Alman Markasını Satın Aldı

Bulgaristan’dan 1989’da Türkiye’ye göç eden elektronik mühendisi Osman Güler tarafından 2006 yılında kurulan şirket, Bursa’daki Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ve Görükle Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde yatak ve sünger üretim makineleri imal ediyor.

ALMAN MARKASININ YENİ SAHİBİ TÜRK FİRMA OLDU

Firma, Almanya’nın Köln kentinde 1872 yılında kurulan ve 5. nesil tarafından yönetilen kapitone makine üreticisinin yüzde 100 hissesini satın aldı. Bu satın almayla, şirketin mevcut üretim kapasitesi ve markası korunarak üretime devam edilecek.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere toplamda 140 ülkeye ihracat yapan Türk şirketi, bu satın almayla birlikte Mammut markasının gücünü de kullanarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.