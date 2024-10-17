Türk Şirketi 152 Yıllık Dev Alman Markasını Satın Aldı
Bursa merkezli bir Türk firması, Almanya’da faaliyet gösteren ve 152 yıllık geçmişe sahip kapitone makine üreticisi bir markayı satın alarak uluslararası hedeflerini büyütme yolunda önemli bir adım attı.
Kaynak: AA
Bulgaristan’dan 1989’da Türkiye’ye göç eden elektronik mühendisi Osman Güler tarafından 2006 yılında kurulan şirket, Bursa’daki Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ve Görükle Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde yatak ve sünger üretim makineleri imal ediyor.
ALMAN MARKASININ YENİ SAHİBİ TÜRK FİRMA OLDU
Firma, Almanya’nın Köln kentinde 1872 yılında kurulan ve 5. nesil tarafından yönetilen kapitone makine üreticisinin yüzde 100 hissesini satın aldı. Bu satın almayla, şirketin mevcut üretim kapasitesi ve markası korunarak üretime devam edilecek.
ABD ve Avrupa başta olmak üzere toplamda 140 ülkeye ihracat yapan Türk şirketi, bu satın almayla birlikte Mammut markasının gücünü de kullanarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK YATAK MAKİNESİ ÜRETİCİSİ
Elektroteks’in sahibi Osman Güler, firmanın yatak üretiminde uzmanlaştığını belirterek, bu alanda 440 farklı makine ürettiklerini ifade etti. Güler, "Dünyanın en büyük yatak makinesi üreticisiyiz. Amerika, Bulgaristan ve Hindistan’da faaliyetlerimiz var. Şimdi Almanya’da, sektördeki köklü bir marka olan ve kapitone makineleriyle tanınan Mammut’u bünyemize kattık" dedi.
“MAMMUT’UN SATIŞ GÜCÜNÜ KATLADIK”
Güler, satın alma sürecinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü belirterek, 23 Eylül’de işlemlerin tamamlanmasının ardından katıldıkları ilk fuarda, Alman markasının satışlarını hızlı bir şekilde artırdıklarını söyledi. Güler, “Firmanın yıllık satış rakamlarını 2-3 günde yakaladık” dedi.
Mammut’un, Almanya’daki mevcut kadrosuyla faaliyetlerine devam edeceğini belirten Güler, kalite standartlarını koruyarak maliyetleri düşürmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.
ALMAN MARKASI, AİLE ÜYESİ OLMADIĞI İÇİN SATILDI
Güler, firmanın 5. nesil sahibinin, çocuklarının bu alanda çalışmak istememesi nedeniyle şirketi devretme kararı aldığını söyledi. Firma sahibinin, markanın geleceğini güvence altına alacak bir alıcı aradığını ifade eden Güler, “Avrupa’da Türk firmalarının satın alınmasına alışığız, biz bu durumu tersine çevirmek istedik. Benzer adımların artacağını düşünüyorum” dedi.
Güler, Mammut markasını Türkiye’ye katmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak, gelecekte başka firmaları da bünyelerine katmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye ekonomisine de katkı sağlama amacı güttüklerini ifade eden Güler, “Bazı ürünlerin üretimini Türkiye’ye kaydırarak hem kaliteyi artırmayı hem de maliyetleri düşürmeyi planlıyoruz. Bu sayede ekonomiye ciddi bir gelir katkısı sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.