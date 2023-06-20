Türk kozmetik devi iflas etti: Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Milli Gazete'nin haberine göre, iflas eden şirketlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez iflas haberi İstanbul Esenyurt merkezli Farpa Kozmetik'ten geldi. Geçtiğimiz aylarda konkordato talep edilen firma ekonomik sıkıntıları bir türlü aşamadı.