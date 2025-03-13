Türk Kadınları Alışverişte Zirveye Yerleşti: Tercihleri Belli Oldu: En Çok Bunları Kapış Kapış Alıyorlar
Yandex Ads tarafından yapılan araştırma, Türk kadınlarının e-ticarette aktif bir rol oynadığını ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Akıllı telefon kullanımının yaygınlığı, fiyat karşılaştırmaları ve kampanya takibi gibi faktörler, tüketici tercihlerinin nasıl şekillendiğini ortaya koydu. Veriler, kadın tüketicilerin internet üzerinden yapılan alışveriş alışkanlıklarının nasıl şekillendiğini gösterdi.
Verilere göre, Türk kadınları, mobil uygulamalar ve e-ticaret siteleri üzerinden alışverişi tercih ediyor. Kolay kullanım, özel indirimler ve hızlı erişim, online alışverişin en önemli avantajları arasında yer alıyor. Ayrıca, ödeme seçenekleri, kalite ve teslimat süresi de satın alma kararlarında belirleyici rol oynuyor.
FİYAT KARŞILAŞTIRMASI VE KAMPANYA TAKİBİ
Ekonomik belirsizlikler nedeniyle fiyat karşılaştırmaları büyük önem taşıyor. Kadın tüketiciler, kampanyaları ve flaş indirimleri yakından takip ederek avantajlı alışveriş fırsatlarını kaçırmamaya özen gösteriyor. Uygulama bildirimlerini aktif tutanların oranı ise %44’e ulaşmış durumda.
MÜŞTERİ YORUMLARI VE TAVSİYELER ETKİLİ OLDU
Alışveriş yaparken müşteri yorumları ve çevreden gelen öneriler, satın alma kararlarını büyük ölçüde etkiliyor. Ayrıca, sosyal medya içerikleri, ürün tanıtım videoları ve geleneksel TV reklamları, tüketicilerin güvenilir bilgi kaynakları arasında yer alıyor.
KADINLAR ALIŞVERİŞTE EN ÇOK NELERİ TERCİH ETTİ?
Türk kadınlarının en sık satın aldığı ürünler şunlar oldu:
Giyim ve ayakkabı
Güzellik ürünleri ve parfümler
Market alışverişi
Ayrıca, mobilya gibi uzun karar süreci gerektiren ürünlerin de online olarak daha fazla tercih edilmeye başlandığı görüldü.