Türk Kadınları Alışverişte Zirveye Yerleşti: Tercihleri Belli Oldu: En Çok Bunları Kapış Kapış Alıyorlar

Akıllı telefon kullanımının yaygınlığı, fiyat karşılaştırmaları ve kampanya takibi gibi faktörler, tüketici tercihlerinin nasıl şekillendiğini ortaya koydu. Veriler, kadın tüketicilerin internet üzerinden yapılan alışveriş alışkanlıklarının nasıl şekillendiğini gösterdi.

Verilere göre, Türk kadınları, mobil uygulamalar ve e-ticaret siteleri üzerinden alışverişi tercih ediyor. Kolay kullanım, özel indirimler ve hızlı erişim, online alışverişin en önemli avantajları arasında yer alıyor. Ayrıca, ödeme seçenekleri, kalite ve teslimat süresi de satın alma kararlarında belirleyici rol oynuyor.