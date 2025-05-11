Türk İlaç Devine ABD'den Büyük Ortak! Halkaz Arz Hazırlıkları Başladı

YENİ TESİS BAE'DE KURULACAK

Diplomatic Trade’in yatırımı yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacak. Şirket, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde modern bir biyoteknolojik üretim tesisi kurmayı hedefliyor. Planlanan tesis, yaşam süresini uzatmayı hedefleyen ilaçlardan biyosentetik tedavilere kadar geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapacak. Yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri, biyouyumlu paketleme çözümleri ve Avrupa Birliği’nin GMP (İyi Üretim Uygulamaları) standartlarına uygun üretim hatları ile donatılması bekleniyor.