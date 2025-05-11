Türk İlaç Devine ABD'den Büyük Ortak! Halkaz Arz Hazırlıkları Başladı
New York merkezli Diplomatic Trade Ltd, Türk ilaç şirketi Farmakim’in yüzde 49’luk hissesini satın alarak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) pazarına giriş için önemli bir adım attı. Şirket, bu ortaklık sayesinde bölgedeki sağlık yatırımlarını hızlandırmayı planlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli yatırım platformu Diplomatic Trade Ltd, Türkiye’nin biyoteknoloji ve ilaç sektöründe Ar-Ge odaklı faaliyet gösteren öncü firmalarından Farmakim İlaç ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan anlaşma kapsamında Diplomatic Trade, Farmakim’in neredeyse yarısına denk gelen hisseyi satın alarak şirketin ana pay sahibi konumuna geldi. Bu ortaklıkla birlikte Diplomatic Trade, MENA bölgesine yönelik sağlık projelerini genişletmeyi ve bölgesel büyümesini hızlandırmayı amaçlıyor.
YENİ TESİS BAE'DE KURULACAK
Diplomatic Trade’in yatırımı yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacak. Şirket, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde modern bir biyoteknolojik üretim tesisi kurmayı hedefliyor. Planlanan tesis, yaşam süresini uzatmayı hedefleyen ilaçlardan biyosentetik tedavilere kadar geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapacak. Yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri, biyouyumlu paketleme çözümleri ve Avrupa Birliği’nin GMP (İyi Üretim Uygulamaları) standartlarına uygun üretim hatları ile donatılması bekleniyor.
HALKA ARZ OLACAK
Diplomatic Trade, yaptığı açıklamada bu yatırımın Farmakim’in 2025 yılının son çeyreğinde halka arz (IPO) sürecine hazır hale gelmesini sağlayacak altyapıyı oluşturduğunu belirtti. Halihazırda New York ve Dubai'de faaliyetlerini sürdüren şirketin CEO'su Benjamin Ballout, aynı zamanda Rothschild & Lewis LLC ve Thomas H. Miner & Associates gibi prestijli yatırım gruplarında da yöneticilik yapıyor.
2002 yılında kurulan Farmakim İlaç, Türkiye'de biyoteknoloji ve farmasötik alanlarında yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla tanınıyor. Yeni ortaklıkla birlikte Farmakim’in uluslararası pazarda daha etkin bir konuma taşınması hedefleniyor.