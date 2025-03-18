Türk Havayolu Devinden 16 Ülke için Büyük Kampanya! Binlerce Bilet Sudan Ucuza Satılacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ajet’in yurt dışı kampanyası Roma’dan Londra’ya, Berlin’den Paris’e, Saraybosna’dan Bakü ve Tiflis’e kadar geniş bir destinasyon ağı sunuyor. Bu kampanya, yolculara yaz seyahatlerini erken planlama fırsatı sağlıyor.