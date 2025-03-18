Türk Havayolu Devinden 16 Ülke için Büyük Kampanya! Binlerce Bilet Sudan Ucuza Satılacak
Ajet, Türkiye çıkışlı ve varışlı 16 farklı ülkeyi kapsayan yurt dışı kampanyasında, 19 avrodan başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bilet satışa sundu.
Kaynak: AA
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ajet’in yurt dışı kampanyası Roma’dan Londra’ya, Berlin’den Paris’e, Saraybosna’dan Bakü ve Tiflis’e kadar geniş bir destinasyon ağı sunuyor. Bu kampanya, yolculara yaz seyahatlerini erken planlama fırsatı sağlıyor.
KAMPANYA 19 MART'TA BAŞLIYOR
Kampanya kapsamında satılacak indirimli biletler, 19 Mart’a kadar satışta olacak ve 1 Mayıs ile 19 Haziran tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
27 BİN BİLET İÇİN KAMPANYA
Ajet, misafirlerine ulaşılabilir fiyatlar sunarak, 19 avro ile vergi ücretlerinden başlayan fiyatlarla toplamda 27 bin 500 indirimli bilet sunuyor. Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanyadaki "basic" biletler yalnızca "Ajet.com" internet sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.