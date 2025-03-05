Türk Havayolu Devi Rekor Kırdı! THY'den Büyük Atılım
Türk Hava Yolları (THY), uluslararası havacılık sektöründe gerçekleştirdiği istikrarlı büyüme ile küresel ölçekte en büyük üç hava yolu şirketinden biri haline geldi. Uluslararası yolcu kapasitesi açısından yüzde 3,4 pazar payına ulaşan THY, dünya sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi.
Kaynak: AA
THY'nin uluslararası yolcu taşımacılığındaki başarısı, yıllar içinde istikrarlı bir artış gösterdi. 2012 yılında yüzde 1,9 pazar payı ile dünya genelinde 13'üncü sırada yer alan THY, 2017 yılında bu oranı yüzde 2,4'e çıkarak 10'uncu sıraya yükseldi. 2023 yılına gelindiğinde ise pazar payını yüzde 3,5'e çıkaran THY, dünya genelinde üçüncü sıraya yerleşti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin uluslararası taşımacılıkta büyük bir ivme yakaladığını belirterek, bu başarının arkasındaki stratejik planlamaya ve operasyonel mükemmelliğe dikkat çekti.
KARGO TAŞIMACILIĞINDA DİKKAT ÇEKEN BAŞARI
THY, yolcu taşımacılığının yanı sıra kargo alanında da önemli bir büyüme kaydetti. Taşınan Kargo Ton Kilometre (ÜKTK) verilerine göre, 2012 yılında yüzde 1,3 pazar payı ile dünya genelinde 26'ncı sırada bulunan THY, 2017 yılında yüzde 2,5 pazar payı ile 14'üncü sıraya yükseldi. 2019 yılında yüzde 3,7 pazar payı ile sekizinci sıraya çıkan şirket, 2023 yılında yüzde 5,2 pazar payı ile dördüncü sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl ise pazar payını yüzde 5,7'ye çıkararak dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldi. THY'nin kargo taşımacılığındaki bu hızlı yükselişi, şirketin operasyonel ve lojistik kapasitesindeki gelişimi gözler önüne serdi.
Türk Hava Yolları, hem yolcu hem de kargo taşımacılığında elde ettiği başarılarla küresel havacılık sektöründe önemli bir konuma ulaştı. Yüzde 3,4 pazar payı ile uluslararası yolcu taşımacılığında üçüncü sıraya yükselen THY, kargo taşımacılığında da yüzde 5,7 pazar payı ile dünya genelinde üçüncü sırada yer alıyor. Bu başarı, THY'nin stratejik planlaması, operasyonel mükemmelliği ve lojistik altyapısındaki gelişimin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. THY, küresel havacılık liginde yerini sağlamlaştırarak Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı.