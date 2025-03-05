Türk Havayolu Devi Rekor Kırdı! THY'den Büyük Atılım

Türk Hava Yolları, hem yolcu hem de kargo taşımacılığında elde ettiği başarılarla küresel havacılık sektöründe önemli bir konuma ulaştı. Yüzde 3,4 pazar payı ile uluslararası yolcu taşımacılığında üçüncü sıraya yükselen THY, kargo taşımacılığında da yüzde 5,7 pazar payı ile dünya genelinde üçüncü sırada yer alıyor. Bu başarı, THY'nin stratejik planlaması, operasyonel mükemmelliği ve lojistik altyapısındaki gelişimin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. THY, küresel havacılık liginde yerini sağlamlaştırarak Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı.