Türk Giyim Devi İçin Geri Sayım Başladı! İflasın Pençesine Düşmüştü
Türkiye genelindeki birçok alışveriş merkezinde mağazası bulunan sokak giyim markası Bad Bear, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etmiş durumda. Ağustos ayında başlayan konkordato süreci, mahkeme kararıyla iki ay daha uzatılırken, kesin mühlet duruşmasının 26 Aralık 2024'te yapılacağı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Bad Bear için Ağustos ayında üç aylık geçici konkordato süresi başlatmıştı. Kasım ayında yapılan incelemeler sonucunda bu süre iki ay daha uzatıldı. Mahkeme, şirketin mali durumunu değerlendirmek üzere atanan üç kişilik konkordato komiser heyetinin hazırlayacağı raporu dikkate alacak.
26 Aralık’ta gerçekleştirilecek duruşmada, mahkeme şu iki karardan birini alacak:
Şirketin ekonomik taahhütlerini yerine getirebildiği kanaatine varılırsa kesin mühlet kararı verilecek.
Aksi durumda konkordato tedbirleri kaldırılacak ve Bad Bear, alacaklıların haciz işlemlerine açık hale gelecek.
HIZLI BÜYÜYEN MARKA EKONOMİK DARBOĞAZDA
Bad Bear, 2013 yılında sınırlı imkanlarla kurulmasına rağmen kısa sürede hızlı bir büyüme kaydetti. Türkiye genelinde yüzün üzerinde satış noktası ile tüketicilere ulaşan marka, AVM’lerde sıkça rastlanan bir isim haline gelmişti.
Şirket, konkordato sürecinde faaliyetlerini eksiksiz sürdüreceğini açıklamış olsa da, ekonomik sorunlar, tekstil sektöründe rekabetin artması ve finansmana erişimdeki zorluklar markanın geleceği üzerindeki belirsizlikleri artırıyor.
SON DÖNEMDE ARTAN KONKORDATO TALEPLERİ
2024 yılı, Türkiye'de konkordato ve iflas başvurularının son üç yılın toplamını aşmasıyla dikkat çekti. Yüksek faiz oranları ve sıkı para politikaları, birçok sektörde finansman erişimini zorlaştırırken, özellikle tekstil sektöründe zorluklar daha belirgin hale geldi.
Bad Bear’ın konkordato sürecindeki kaderi, 26 Aralık’ta yapılacak duruşmada netlik kazanacak.