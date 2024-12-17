Türk Giyim Devi İçin Geri Sayım Başladı! İflasın Pençesine Düşmüştü

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Bad Bear için Ağustos ayında üç aylık geçici konkordato süresi başlatmıştı. Kasım ayında yapılan incelemeler sonucunda bu süre iki ay daha uzatıldı. Mahkeme, şirketin mali durumunu değerlendirmek üzere atanan üç kişilik konkordato komiser heyetinin hazırlayacağı raporu dikkate alacak.

26 Aralık’ta gerçekleştirilecek duruşmada, mahkeme şu iki karardan birini alacak:

Şirketin ekonomik taahhütlerini yerine getirebildiği kanaatine varılırsa kesin mühlet kararı verilecek.

Aksi durumda konkordato tedbirleri kaldırılacak ve Bad Bear, alacaklıların haciz işlemlerine açık hale gelecek.

HIZLI BÜYÜYEN MARKA EKONOMİK DARBOĞAZDA

Bad Bear, 2013 yılında sınırlı imkanlarla kurulmasına rağmen kısa sürede hızlı bir büyüme kaydetti. Türkiye genelinde yüzün üzerinde satış noktası ile tüketicilere ulaşan marka, AVM’lerde sıkça rastlanan bir isim haline gelmişti.