Türk Devlet Bankası Gayrimenkul Zengini Oldu! Rekor Arttı

ZİRAAT BANKASI'NIN GAYRİMENKUL MİKTARI ARTTI

Ziraat Bankası da, gayrimenkullerine alıcı arayan finans kuruluşlarından biri olarak, internet siteleri ve şubeleri aracılığıyla bu satışları gerçekleştiriyor. Bankanın portföyündeki gayrimenkul miktarı ise son dönemde dikkat çekici bir şekilde arttı.