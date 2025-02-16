Türk Devlet Bankası Gayrimenkul Zengini Oldu! Rekor Arttı
Ziraat Bankası, ödenmeyen krediler nedeniyle portföyüne eklenen gayrimenkullerle dikkat çekici bir artış yaşadı. Bankanın gayrimenkul portföyü, 9 ayda yüzde 30 oranında artarak 8 milyar lirayı aştı.
Kaynak: Nefes.com.tr
Ekonomik zorluklar nedeniyle vatandaş, çiftçi, sanayici ve tüccarların bankalara olan borçlarını ödemekte zorlanması, binlerce ipotekli konut, arsa, tarla, fabrika ve dükkânın bankaların eline geçmesine yol açtı. Bu durum, bankaların el koydukları gayrimenkulleri yasa gereği satmak zorunda kalmalarına neden oluyor.
ZİRAAT BANKASI'NIN GAYRİMENKUL MİKTARI ARTTI
Ziraat Bankası da, gayrimenkullerine alıcı arayan finans kuruluşlarından biri olarak, internet siteleri ve şubeleri aracılığıyla bu satışları gerçekleştiriyor. Bankanın portföyündeki gayrimenkul miktarı ise son dönemde dikkat çekici bir şekilde arttı.
Ziraat Bankası, 30 Eylül 2024 itibarıyla edindiği gayrimenkullerin toplam değerinin 8 milyar 305 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Bu rakam, 2023 yılının sonunda 6 milyar 385 milyon lira seviyesindeydi. Yani, bankanın gayrimenkul portföyü 9 ayda yüzde 30 oranında bir artış gösterdi.
709 MİLYON LİRAYA ÇIKTI
Edinilen gayrimenkullerin büyük kısmı, ticari alacaklardan kaynaklanırken, bireysel ve zirai alacaklardan edinilen gayrimenkuller de önemli bir yer tutuyor. Özellikle, bireysel alacaklardan edinilen gayrimenkullerin değeri, 9 ayda 15 milyon liradan 709 milyon liraya çıkarak büyük bir artış kaydetti.
Bankalar, ödenmeyen krediler dolayısıyla ellerine geçen gayrimenkulleri internet üzerinden satışa sunuyor. Ziraat Bankası da, 222 adet gayrimenkulü kendi internet sitesi üzerinden satışa çıkardı. Ancak bankanın portföyünde toplamda kaç adet gayrimenkul bulunduğu henüz net olarak açıklanmış değil.