Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, Şahinbey Belediyesi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen Migros market şubesi 3 gün süreyle kapatıldı. Marketin kapısına kapatma kararını bildiren bir afiş asıldı.
Kaynak: İHA
Şahinbey Belediyesi, tüketicileri koruma amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında ilçedeki marketlerde sıkı incelemeler gerçekleştirdi. Migros şubesinde yapılan kontrollerde raflarda tarihi geçmiş ürünler satıldığı tespit edildi. Bu ihlallerin ardından markete 3 günlük kapatma cezası verildi.
Marketin kapatılmasının ardından zabıta ekipleri, durumu belgelemek için basın mensuplarının görüntü almasına izin verdi. Ancak market çalışanlarının bu duruma tepki göstermesi dikkat çekti.
"HALKIN SAĞLIĞINI VE HUZURUNU KORUYACAĞIZ"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, denetimlerin sıkılaştırıldığını belirtmiş ve bozuk ya da tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerine uygulanacak cezalar hakkında bilgi vermişti.
Tahmazoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Belediye meclisimizde aldığımız kararla, bozuk veya tarihi geçmiş gıda satan işletmelere birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitte 1 hafta kapatma cezası verileceğini duyurduk. Bir yıl içinde aynı işletme üç kez ceza alırsa ruhsatını iptal ederek faaliyetini durduracağız. Halkımızın sağlığını ve huzurunu korumak için bu tür uygulamaları hayata geçirmek zorundayız."
TÜKETİCİ HAKLARI İÇİN DENETİMLER SÜRECEK
Şahinbey Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu denetimler, halk sağlığını ve tüketici haklarını koruma konusunda kararlılığını ortaya koyuyor. Marketlerin fiyat politikaları ve ürün güvenliği konusundaki incelemelerin aralıksız devam edeceği bildirildi.