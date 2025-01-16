Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu

Tahmazoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belediye meclisimizde aldığımız kararla, bozuk veya tarihi geçmiş gıda satan işletmelere birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitte 1 hafta kapatma cezası verileceğini duyurduk. Bir yıl içinde aynı işletme üç kez ceza alırsa ruhsatını iptal ederek faaliyetini durduracağız. Halkımızın sağlığını ve huzurunu korumak için bu tür uygulamaları hayata geçirmek zorundayız."