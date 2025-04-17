Türk Akaryakıt Devi Konkordato İlan Etti! Bir Zamanlar Türkiye’nin En Büyükleri Arasındaydı

303 İSTASYONDAN 100 İSTASYONA DÜŞTÜ

2010 yılında 303 istasyonla Türkiye'nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri arasında yer alan Euroil, son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları ve sıkı para tedbirleri nedeniyle ciddi oranda daralma yaşadı. Şirketin istasyon sayısı bugün itibarıyla 100’ün altına gerilemiş durumda.

SEKTÖRDE ENDİŞE BÜYÜYOR

Artan enflasyon, finansmana erişim zorlukları ve yüksek maliyetler, akaryakıt sektöründeki birçok firmayı zora sokarken, Euroil’in konkordato kararı sektörde endişe yarattı. Şirketin bu süreçte nasıl bir yeniden yapılandırma süreci izleyeceği ve istasyon ağıyla ilgili nasıl bir karar alacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.