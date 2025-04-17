Türk Akaryakıt Devi Konkordato İlan Etti! Bir Zamanlar Türkiye’nin En Büyükleri Arasındaydı
Türkiye genelinde büyük kısmı taşra bölgelerinde olmak üzere yaklaşık 100 akaryakıt istasyonuyla faaliyet gösteren Euroil, yaşadığı mali darboğazın ardından konkordato talebinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali durumunu değerlendirmek üzere üç kişilik konkordato komiseri heyeti atadı.
81 İLE DAĞITIM YAPIYOR
Uzun yıllardır akaryakıt sektöründe faaliyet yürüten Euroil, özellikle Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale'deki depolama tesisleri aracılığıyla yurt çapında akaryakıt dağıtımı gerçekleştiriyor. 29 ildeki istasyonlarıyla taşra ağırlıklı bir dağılım sergileyen şirket, ekonomik koşullar nedeniyle zor bir süreçten geçiyor.
3 AY GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ
İflas sürecinin öncesinde yer alan konkordato ilanıyla birlikte mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Bu süreçte şirketin mali yapısını denetlemekle görevlendirilen komiser heyetinde; Mali Müşavir İşletme Uzmanı Yasin Doğan, Bağımsız Denetçi Ahmet Özmaden ve İcra İflas Hukuku Uzmanı İbrahim Aşık yer aldı.
303 İSTASYONDAN 100 İSTASYONA DÜŞTÜ
2010 yılında 303 istasyonla Türkiye'nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri arasında yer alan Euroil, son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları ve sıkı para tedbirleri nedeniyle ciddi oranda daralma yaşadı. Şirketin istasyon sayısı bugün itibarıyla 100’ün altına gerilemiş durumda.
SEKTÖRDE ENDİŞE BÜYÜYOR
Artan enflasyon, finansmana erişim zorlukları ve yüksek maliyetler, akaryakıt sektöründeki birçok firmayı zora sokarken, Euroil’in konkordato kararı sektörde endişe yarattı. Şirketin bu süreçte nasıl bir yeniden yapılandırma süreci izleyeceği ve istasyon ağıyla ilgili nasıl bir karar alacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.