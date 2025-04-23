Turistik Bölgede Hasat Başladı! Ata Tohumdan Üretildi, Rekor Verim Elde Edildi
Türkiye’nin enginar üretiminde ilk sıralarında yer alan İzmir’in Urla, Çeşme, Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde, coğrafi işaret tescilli sakız enginarının hasadı başladı. Baharın kendini hissettirmesiyle birlikte üretimin hızlandığı bölgelerde, enginar hem tarımsal hem ekonomik açıdan önemli bir yer tutuyor. Urla’da 44 dönümlük alanda organik enginar üretimi yapan Gökçe Erkuş Öz, “Enginarlarımızı internetten ve bahçemizden doğrudan satışa sunuyoruz” dedi.
Kaynak: AA
Ilık iklim sebzesi olan enginar, A ve C vitaminleri ile demir, kalsiyum ve potasyum gibi zengin mineraller içermesi sayesinde yoğun talep görüyor. İzmir’de her yıl yaklaşık 8 bin dekar alanda ortalama 11 bin ton enginar hasadı yapılıyor. Üretimin büyük kısmı turistik ilçelerde gerçekleştirilirken, çiftçiler ata tohumu kullanarak sakız cinsini yetiştiriyor.
ENGİNARIN EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK
İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, enginar üretiminde Çeşme ve Urla’nın önemine dikkat çekerek, bu ilçelerin gastronomi ve turizm yönüyle öne çıktığını belirtti. Şahin, “Yerli ve yabancı turistlere coğrafi işaretli sakız enginarı ikram ediyoruz. Bu bölgeler, ülke genelindeki enginar üretiminin yüzde 27’sini karşılıyor” diye konuştu.
SOĞUK HAVA VERİMİ DÜŞÜRDÜ AMA LEZZETİ ARTIRDI
Şahin, bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle üretimde bir miktar düşüş beklediklerini ancak tüketicilerin talebini karşılayacak kadar ürün bulunduğunu söyledi. Soğuk havanın enginar çanaklarının küçülmesine yol açtığını belirten Şahin, “Açık alanda üretim yapıyoruz, bu da dış koşullara karşı hassasiyet yaratıyor” dedi.
Urla’daki üreticilerden Gökçe Erkuş Öz de havaların geç ısınmasının verimi etkilediğini vurgulayarak, “Verim düşük olsa da soğuk hava lezzeti artırdı. Hasadımız güzel şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.