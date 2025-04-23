Turistik Bölgede Hasat Başladı! Ata Tohumdan Üretildi, Rekor Verim Elde Edildi

Ilık iklim sebzesi olan enginar, A ve C vitaminleri ile demir, kalsiyum ve potasyum gibi zengin mineraller içermesi sayesinde yoğun talep görüyor. İzmir’de her yıl yaklaşık 8 bin dekar alanda ortalama 11 bin ton enginar hasadı yapılıyor. Üretimin büyük kısmı turistik ilçelerde gerçekleştirilirken, çiftçiler ata tohumu kullanarak sakız cinsini yetiştiriyor.