Turgay Ciner'den Medyayı Sarsacak Adım! Habertürk ve Show TV Resmen Satıldı! Dev Şirket Apar Topar El Değiştirdi

Türkiye'nin köklü medya kuruluşlarından Habertürk ve SHOW TV'nin sahibi olan Ciner Yayın Holding'deki Park Grubu hisseleri, eğitim sektörünün önemli oyuncularından Can Grubu'na geçti. Satışla birlikte Habertürk, Show TV, Bloomberg ve HT Spor markaları da el değiştirmiş oldu.

Çok uzun süredir medyanın içerisinde yer alan Turgay Ciner, böylelikle medyadan çıkmış oldu. Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi prestijli eğitim kurumlarıyla tanınan Can Grubu, bu satın alma ile medya sektörüne adım atmış oldu.