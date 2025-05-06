Tüp Gaz Fiyatları Ocak Yakıyor: Zam Frenine Basıldı! İşte Son Rakamlar...
Enflasyon karşısında sürekli zamlanan tüp gaz fiyatlarında durağanlık söz konusu oldu. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz güncel fiyat tarifeleri paylaşıldı. Tüp fiyatları vatandaşa yüksek gelse de, fiyatlarda değişiklik yapılmaması dikkat çekti. İşte güncel tüp gaz fiyatları...
Kaynak: Haber Merkezi
Tüp gaz fiyatları, Türkiye'de yükselen enflasyonla birlikte rekor fiyatlara ulaştı. Nisan ayında zam görmeden sabit kalmayı başaran tüp fiyatları, mayıs ayının ilk günlerinde açıklanan yeni fiyat listesiyle tüketiciyi memnun etmeyi başardı. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz güncel satış fiyatları tüketicinin cebini rahatlattı.
Mart ayının sonlarına doğru zirveye yükselen tüp gaz fiyatları, nisan ayında ve mayıs ayının ilk günlerinde henüz zamlanmadı. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen 12 kilogramlık ev tüpü fiyatının sabit bırakılması rahat bir nefes aldırdı. Mayıs ayının ilk günlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmazken güncel tüp fiyatları paylaşıldı.
AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 238,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 1010,00 Türk Lirası
Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 1010,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 1010,00 Türk Lirası
İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 205,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg ev tüpü: 970,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.940,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg propan tüp: 3.970,00 Türk Lirası
BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 205,00 Türk Lirası
Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 970,00 Türk Lirası
Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.940,00 Türk Lirası
Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 Türk Lirası
Bizimgaz 45 kg propan tüp: 3.970,00 Türk Lirası