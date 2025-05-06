Tüp Gaz Fiyatları Ocak Yakıyor: Zam Frenine Basıldı! İşte Son Rakamlar...

Mart ayının sonlarına doğru zirveye yükselen tüp gaz fiyatları, nisan ayında ve mayıs ayının ilk günlerinde henüz zamlanmadı. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen 12 kilogramlık ev tüpü fiyatının sabit bırakılması rahat bir nefes aldırdı. Mayıs ayının ilk günlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmazken güncel tüp fiyatları paylaşıldı.