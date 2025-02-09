Tüp Fiyatları Uçuşa Geçti! Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatları Ocak Değil Cep Yakıyor
Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatlarına gelen büyük zamlar etiketlere yansıdı. Yeni fiyatlar vatandaşların cebini yakıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin önde gelen tüp gaz tedarikçileri Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, 2025 yılı itibarıyla ürünlerine zam yaptı. Yeni fiyatlar, hem ev kullanıcılarını hem de sanayi sektöründeki tüketicileri etkileyecek. Peki Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatları ne oldu? İşte listesi:
AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 207,00 TL
Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 913,00 TL
Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 913,00 TL
İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 180,00 TL
İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 870,00 TL
İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.740,00 TL
İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.230,00 TL
İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 3.520,00 TL
BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 180,00 TL
Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 870,00 TL
Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.740,00 TL
Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.230,00 TL
Bizimgaz 45 kg Propan Tüpü: 3.520,00 TL