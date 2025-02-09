Tüp Fiyatları Uçuşa Geçti! Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatları Ocak Değil Cep Yakıyor

Türkiye'nin önde gelen tüp gaz tedarikçileri Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, 2025 yılı itibarıyla ürünlerine zam yaptı. Yeni fiyatlar, hem ev kullanıcılarını hem de sanayi sektöründeki tüketicileri etkileyecek. Peki Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatları ne oldu? İşte listesi: