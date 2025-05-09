Tuna Kaya: Son Fırsat Çok Sert Yükselecek

GRAM ALTINDA SON FIRSATLAR VURGUSU

Tuna Kaya, şu anda ons altının 3.200 doların altında işlem gördüğünü hatırlatarak, bu seviyelerin yatırımcılar için son fırsatlar olabileceğini söyledi. Gram altın tarafında da benzer bir öngörüde bulunan Tuna Kaya, fiyatların Türk Lirası bazında 3.900 ila 4.000 lira aralığına gelebileceğini belirtti. Tuna Kaya, bu seviyelerin alım için önemli bir eşik olduğunu vurguladı.