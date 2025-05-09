Tuna Kaya: Son Fırsat Çok Sert Yükselecek
Altın piyasasında beklenen yükselişe ilişkin önemli açıklamalarda bulunan finans planlamacısı Tuna Kaya, yaz aylarında ons altının 3.800 dolar seviyesine ulaşabileceğini belirtti. Tuna Kaya, gram altın için de “alım için son fırsatlar” uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir YouTube programında konuşan Tuna Kaya, altın fiyatlarına yönelik değerlendirmeleriyle dikkat çekti. Tuna Kaya, JP Morgan analistlerinin öngörülerine atıfta bulunarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan siyasi belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı çekeceğini dile getirdi.
Tuna Kaya, “Trump’ın yarın ne diyeceği belli değil. Bu nedenle ons altın 3.700 ila 3.800 dolar seviyesine çıkabilir” ifadelerini kullandı.
GRAM ALTINDA SON FIRSATLAR VURGUSU
Tuna Kaya, şu anda ons altının 3.200 doların altında işlem gördüğünü hatırlatarak, bu seviyelerin yatırımcılar için son fırsatlar olabileceğini söyledi. Gram altın tarafında da benzer bir öngörüde bulunan Tuna Kaya, fiyatların Türk Lirası bazında 3.900 ila 4.000 lira aralığına gelebileceğini belirtti. Tuna Kaya, bu seviyelerin alım için önemli bir eşik olduğunu vurguladı.
YATIRIMCILARA ZAMANLAMA UYARISI
Tuna Kaya, altın piyasasında beklenen hareketliliğe karşı yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Tuna Kaya, altındaki yükselişin hız kazanabileceğini ve doğru zamanlamayla önemli kazançlar sağlanabileceğini belirterek yatırımcılara uyarılarını yineledi.