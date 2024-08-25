Tuna Kaya Çok Net Açıkladı: Bir Anda Rekor Yükselecek

Son haftalarda ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımları ve küresel resesyon kaygıları, kripto para piyasalarını derinden sarstı. Özellikle Bitcoin, değerinde yüzde 20'ye varan bir düşüş yaşadı. Ancak Tuna Kaya, bu düşüşün kalıcı olmadığını ve Bitcoin’in Eylül ayından itibaren tekrar yükselişe geçeceğini ifade etti. Kaya, “Bitcoin’in toparlanması bekleniyor, bu süreçte yatırımcıların dikkatli olması şart” dedi.

Kaya, Eylül ayında Fed’in faiz indirimine gitmesinin beklendiğini ve bu adımın piyasalarda ciddi bir hareketlilik yaratabileceğini öngördü. Kaya, Bitcoin’in Eylül ayından itibaren 82 bin ile 100 bin dolar arasında bir seviyeye ulaşabileceğini tahmin ediyor. “Henüz tam anlamıyla bir boğa piyasası başlamış değil, ancak Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ciddi yükselişler görebiliriz. Beklenen boğa dönemi ise 1,5 ila 3 ay sürecek” diye ekledi.