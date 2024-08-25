Tuna Kaya Çok Net Açıkladı: Bir Anda Rekor Yükselecek
Ünlü ekonomist Tuna Kaya, Bitcoin’in yeniden yükselişe geçeceği döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ve resesyon endişeleri nedeniyle son dönemde sert düşüşler yaşayan Bitcoin’in, önümüzdeki aylarda rekor seviyelere ulaşabileceğini belirten Kaya, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
Son haftalarda ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımları ve küresel resesyon kaygıları, kripto para piyasalarını derinden sarstı. Özellikle Bitcoin, değerinde yüzde 20'ye varan bir düşüş yaşadı. Ancak Tuna Kaya, bu düşüşün kalıcı olmadığını ve Bitcoin’in Eylül ayından itibaren tekrar yükselişe geçeceğini ifade etti. Kaya, “Bitcoin’in toparlanması bekleniyor, bu süreçte yatırımcıların dikkatli olması şart” dedi.
Kaya, Eylül ayında Fed’in faiz indirimine gitmesinin beklendiğini ve bu adımın piyasalarda ciddi bir hareketlilik yaratabileceğini öngördü. Kaya, Bitcoin’in Eylül ayından itibaren 82 bin ile 100 bin dolar arasında bir seviyeye ulaşabileceğini tahmin ediyor. “Henüz tam anlamıyla bir boğa piyasası başlamış değil, ancak Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ciddi yükselişler görebiliriz. Beklenen boğa dönemi ise 1,5 ila 3 ay sürecek” diye ekledi.
Resesyon, bir ekonominin en az altı ay boyunca küçülmesiyle ortaya çıkan durgunluk durumunu ifade eder. Bu süreç, reel gayri safi yurt içi hasıladaki belirgin düşüş ve ekonomik faaliyetlerdeki genel azalma ile karakterizedir. Resesyonun uzaması, ekonomik çöküşe yol açabilir ve daha şiddetli bir daralma ise "depresyon" olarak tanımlanır. Amerika ekonomisinin resesyona girme olasılığı, ilk kez büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bank tarafından gündeme getirilmişti. Ukrayna savaşı ve artan enflasyon da bu endişeleri daha da körüklemişti.
Tuna Kaya’nın bu değerlendirmeleri, Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasalarının geleceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Yatırımcılar, bu süreçte dikkatli olmalı ve piyasalardaki olası gelişmelere göre stratejilerini belirlemelidir.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.