Tüm Satışlar Durduruldu: Anında Yüzde 20 Zam Yapıldı
Vergi duyurusunun ardından kol saatlerinde talep patlaması yaşanınca fırsatçılar harekete geçti. İnternet sitelerinde yoğunluktan dolayı erişim sorunları yaşandı ve satışlar durduruldu. Fiyatlara anında yüzde 20 zam yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Savunma sanayii yatırımlarını desteklemek amacıyla ilave kaynak sağlamak için yeni düzenlemeler devreye alınıyor. Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmayı hedefleyen bu düzenleme, motosikletlerden dronelara, saatlerden çeşitli diğer ürünlere yeni vergiler getirmeyi öngörüyor. Taslağı hazırlanan düzenleme, Meclis'e sunuldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde yapılan düzenlemelerle birlikte, 5 bin TL'den yüksek fiyatlı kol saatleri ve drone'lar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanacağı açıklandı. Askeri amaçlarla kullanılmayan bu ürünler, lüks tüketim kategorisine alındı. Yeni vergi düzenlemesi, 5 bin TL ve üzerindeki kol saatlerini kapsayacak. Bu durum, özellikle üst segment saat markalarını tercih eden tüketicileri etkileyerek vergi yükü getirecek.
AKILLI SAATLERDEN DE ÖTV ALINACAK MI?
5 bin TL ve üzerindeki kol saatlerine gelecek olan vergiden, akıllı saatlerin de kol saati sınıfında değerlendirilmesi durumunda, ÖTV kapsamına girmesi bekleniyor.
SİSTEM ÇÖKTÜ SATIŞLAR DURDU
Vergi duyurusunun ardından kol saatlerine yönelik talepte ciddi artış yaşandı. Bazı vatandaşlar saatçilere akın ederken bazıları ise internet üzerinden kol saati almak için birbiriyle yarıştı.
Birçok saat markasının internet siteleri yoğunluktan dolayı erişim sorunları yaşadı ve satışları durdurdu. ÖTV haberinin hemen ardından fırsatçıların harekete geçmesiyle birlikte, kol saatlerinde yüzde 10 ile yüzde 20 arasında fiyat artışları gözlemlendi.