Tüm Satışlar Durduruldu: Anında Yüzde 20 Zam Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde yapılan düzenlemelerle birlikte, 5 bin TL'den yüksek fiyatlı kol saatleri ve drone'lar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanacağı açıklandı. Askeri amaçlarla kullanılmayan bu ürünler, lüks tüketim kategorisine alındı. Yeni vergi düzenlemesi, 5 bin TL ve üzerindeki kol saatlerini kapsayacak. Bu durum, özellikle üst segment saat markalarını tercih eden tüketicileri etkileyerek vergi yükü getirecek.